Deprem çantası nasıl hazırlanır? Acil durum ve deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantası nerede durmalı

Türkiye'nin bir afet ve deprem ülkesi olduğunu bilip hazırlıklı olmalıyız. Afet ve acil durumlar, aniden ortaya çıkabilir ve hazırlıksız yakalanmak ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle deprem, sel veya yangın gibi acil durum ve afetlerle karşılaştığınızda hızla yardım alamayabileceğinizi göz önünde bulundurarak, hayati malzemeleri içeren bir acil durum çantası hazırlamanız son derece önemlidir. Bu çanta, ilk 72 saat boyunca hayatta kalmanızı sağlayacak gereksinimleri içermelidir.

DEPREM ÇANTASI NASIL HAZIRLANIR? ACİL DURUM VE DEPREM ÇANTASINDA NELER OLMALI? DEPREM ÇANTASI NEREDE DURMALI

İşte olası bir deprem durumunda ihtiyaç duyabileceğiniz temel malzemeler:

Su: En az 1 litre su, tercihen daha fazlası.

Yiyecek: Uzun süre dayanabilecek, enerji veren ve susuzluğa yol açmayacak kuru gıdalar.

İlk Yardım Çantası: Temel ilk yardım malzemeleri ve ilaçlar.

Radyo: Haberleri takip edebilmek için pil veya kranklı radyo.

El Feneri: Elektrik kesintilerine karşı el veya baş feneri.

Pil: Radyo ve fener gibi cihazlar için yedek piller

İş Eldiveni: İşlerken ellerinizi koruyacak eldivenler.

Ev ve Araç Anahtarları: Gerektiğinde erişiminizi sağlamak için yedek anahtarlar.

Nakit Para: ATM'lerin çalışmadığı durumlarda kullanabileceğiniz nakit.

Kibrit veya Çakmak: Isınmak veya yiyecek hazırlamak için ateş kaynağı.

Toz Maskesi: Çevredeki toz ve kirleticilerden korunmak için maske.

İlaçlar: Eğer düzenli olarak ilaç kullanıyorsanız, gereken ilaçları içeren bir kutu.

Not Defteri ve Kalem: İletişim bilgileri, notlar ve önemli bilgileri yazmak için.

Düdük: Yardım sinyali vermek için.

Kıyafet: Mevsime uygun giysiler ve yedek iç çamaşırları.

Battaniye: Soğuk havalarda sıcaklık sağlamak için.

Önemli Belgeler: Kimlik, sigorta poliçeleri, pasaport fotokopileri.

Evcil Hayvan Malzemeleri: Evcil hayvanınız varsa onun için yiyecek, su, tasma gibi malzemeler.

Deprem çantası, tüm aile bireyleri için ayrı ayrı hazırlanmalı ve içeriği düzenli olarak gözden geçirilmelidir. Çantanın bulunduğu yer hızlıca erişilebilir ve unutulmayacak bir konumda olmalıdır.

Ayrıca, iş yerleri ve araçlar için de acil durum çantası hazırlanması gerektiğini unutmayın. Herkesin afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olması, güvenliğinizi sağlamak adına son derece önemlidir. Unutmayın, hazırlık olmadan tedbir almak mümkün değildir.