Ütü yapmak kabusu oldu! Ütü içinde biriken kireci atmanın yolları

Ütü yapmak bazılarının kabusu bazılarının ise temizlikteki en sevdiği aktivitedir. Ancak ütü yapmak genellikle kabus olur. İçi kireç dolduğunda özelliğini yitirir. İşte ütü içinde biriken kireci atmanın yolları...

Ütü yapmak kabusu oldu! Ütü içinde biriken kireci atmanın yolları
Ütü yapmak kabusu oldu! Ütü içinde biriken kireci atmanın yolları
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
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Kıyafetlerin dümdüz ve parlak olmasını sağlayan ütü, maharet gerektirir. Çünkü ütü doğru kullanılmadığında hem kıyafetleri mahveder hem de ütü yapan kişinin hayatını kabusa çevirir. Ütü de tıpkı çaycı ya da tencereler gibi kireç tutar. Kireç su nedeniyle oluşan kalınlaşmış sodyumdur.

Sodyum ütü içinde biriken kireç tabakasından dağıldığında mekanizmaya hasar verir. Özellikle buhar kısmını tıkayan kireç ütünün patlamasına bile yol açabilir. Kıyafetlerde ise beyaz lekelere neden olur. 

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Ütüdeki kireci temizleme

ÜTÜDEKİ KİRECİ TEMİZLEMENİN YOLLARI

Ütünün su haznesine bir yemek kaşığı sirke bir kaç damla da limon sıkın. 

Ardından içine su doldurup çalıştırın. 

Isındıkça içindeki kireçler sirkenin asidi nedeniyle çözülür. 

Kireç çözüldükçe ütü altındaki deliklerden akar.

Ütüdeki kireci temizleme

Akmayan kısmını ise su döktüğünüz hazne kısmından sallayarak çıkarın. 

Bu kez doldurduğunuz suyla ütüyü ısıtın. 

Bir diğer kireçlenmeye iyi gelen ve ütüyü derinlemesine temizleyen malzeme ise bulaşık parlatıcısıdır. 

Su haznesinin içinden ütüye bulaşık parlatıcısı dökün. 

Ütüdeki kireci temizleme

Arından yeniden su doldurup ısıtın. 

Buhar yoluyla ütüdeki kireci çıkarın. 

Bu iki yöntem ütünüzün ömrünü uzatın. 

Çeşme suyu yerine hazır su kullanmanızı tavsiye ederiz. Haftada bir kez de bu yöntemle ütüdeki kireci temizleyin. 

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