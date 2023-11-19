Antibiyotik Tüketimi Yüzde 19 Azaldı

Sağlık Bakanlığı koordinesinde yürütülen "Akılcı Antibiyotik Kullanımı" projesi kapsamında son yıllarda önemli bir başarıya imza atıldı.

Tıbbi Cihaz Kurumu öncülüğünde akılcı antibiyotik kullanımına yönelik yürütülen çalışmalar ve bilgilendirmeler sonucunda, 2011'den bugüne antibiyotik tüketiminin yüzde 19 azalması sağlandı.

Antibiyotik direnci, Dünya Sağlık Örgütü ve birçok ülkenin üzerinde hassasiyetle durduğu, çözüm yolları geliştirmek için çaba sarf ettiği konuların başında geliyor.

Uluslararası son verilere göre, antibiyotiklere dirençli bakterilerin yol açtığı enfeksiyonlar nedeniyle her yıl dünyada yaklaşık 700 bin kişi hayatını kaybediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 18 Kasım Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü’ne ilişkin yaptığı paylaşımda antibiyotiklerin sadece bakteriyel enfeksiyonlarda etkili ve tedavi edici olduğuna dikkati çekti.

Koca, Ağrı kesici, ateş düşürücü olmayan ve gelişi güzel kullanılmaması gereken antibiyotiklerin sadece bakteriyel enfeksiyon varlığında, hekim tavsiyesiyle belirtilen sürede kullanılmalarının önem taşıdığını belirtti.