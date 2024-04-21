Aşı üretim üssü için son adımlar

Türkiye'nin "aşı üretim üssü" için çalışmalar hızla sürüyor. Sağlık Bakanlığı girişimiyle hayata geçirilecek Hıfzıssıhha-Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi'nin ilk etap inşaatı tamamlanma noktasına geldi.

Türkiye, Ankara Esenboğa Havalimanı yakınlarında 50 bin metrekarelik kapalı alanda hizmet verecek merkezle, çeyrek asır sonra aşı üretiminde yeniden söz sahibi olacak.

İlk olarak çocukluk çağı bağışıklama programındaki kuduz, Hepatit A ve suçiçeği aşılarının teknoloji transferiyle Türkiye'de üretimi planlanırken, 2028 itibarıyla bağışıklama programındaki tüm aşıların Türkiye'de üretilmesi hedefleniyor.