Karagöz ve Hacivat Çinli izleyicilerle buluştu

Geleneksel Türk Gölge Tiyatrosu, Çin'de gösteriler, atölye çalışmaları ve özel bir sergiyle tanıtıldı. Çocukların ilgisi oldukça yoğundu.

Karagöz ve Hacivat Çinli izleyicilerle buluştu
Editör: Yasin Kerim Aşan

Geleneksel Türk Gölge Tiyatrosu, Çinli izleyicilerle buluştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Trabzon Devlet Tiyatrosu sanatçılarından oluşan ekip, Karagöz ve Hacivat oyununu sahneledi.

Pekin'de Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, "Sihirli Lamba" adlı Geleneksel Türk Gölge Tiyatrosu'nun yanı sıra Geleneksel Çin Gölge Tiyatrosu'ndan motif ve figürler içeren gölge oyunu gösterimi yapıldı.

Gölge karakterleri oynatan ve canlandıran Devlet Tiyatrosu sanatçısı Durulcan Yaman, Çinli sanatçılarla çok sayıda ortak noktaya sahip oldukların belirtti.

Gösterinin ardından Pekin Yunus Emre Kültür Merkezi'nde Çinli çocuklar için Karagöz ve Hacivat figürlerinin yapımını anlatan atölye çalışması yapıldı.

Atölyede Çinli çocuklar, Karagöz ve Hacivat tasvirlerini hem boyadılar hem de kesip birleştirerek hayal figürlerini kendileri oluşturdu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# çin # karagöz ve hacivat # tiyatro
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