Terör örgütü DEAŞ'a Bozdoğan-27 operasyonu! 4 şehirde 36 şüpheli yakalandı

Yurt genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor. Son olarak terör örgütü DEAŞ'a yönelik 4 şehirde Bozdoğan-27 operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların ayrıntılarıyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

36 ŞÜPHELİ YAKALANDI!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul, Eskişehir, İzmir ve Kayseri'de gerçekleştirilen "Bozdoğan-27" operasyonunda 36 şüphelinin yakalandığını belirtti.

İstanbul'da sosyal medya platformu X hesabı üzerinden finans faaliyetleri yürüten kişiye para gönderdikleri ve terör örgütleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen 15 zanlının gözaltına alındığını bildiren Bakan Ali Yerlikaya, Kayseri'de de geçmiş dönemde DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten, örgütte yaralananlara ilaç ve malzeme temin eden 5 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten İzmir'de 14, Eskişehir'de de 2 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Yerlikaya, operasyonlar sonucu pompalı tüfekler, ruhsatsız tabancalar, çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyale el konulduğunu bildirdi.

Ali Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik ederek, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı. Yerlikaya, paylaşımında operasyona ilişkin görüntülere de yer verdi.