Çinli Bilim İnsanları Pankreas Kanserinde Devrim Yaratıyor!

Nature Medicine dergisinde geçtiğimiz günlerde yayımlanan makaleye göre, Çinli bilim insanları pankreas kanserini yüzde 99.9 başarı oranıyla teşhis etmeyi başardılar.

En Ölümcül Kanser Türlerinden Biri

Alibaba Grup bünyesinde çalışan DAMO akademisinden yapay zeka uzmanları ve Şanghay Pankreas Hastalıkları Enstitüsü'nün ortak yürüttüğü çalışma neticesinde, teşhisi en zor kanser türlerinden biri olan pankreas kanserini yüksek doğruluk oranıyla tespit etmeyi başardılar.

Kritik Eşik Öncesi Teşhisin Önemi ve Zorlukları

Günümüzde kanser hastalığı tedavisinde erken teşhis büyük önem taşır. Pankreas kanseri tedavisinde ise erken teşhis çok daha kritik hale gelmektedir. Çünkü kanser, diğer organlara yayılana kadar herhangi bir semptom göstermez. Gizlice büyüyen kanserli doku, rahatsızlık vermeden kritik sınır adı verilen eşiği geçebilmektedir. Kritik eşik öncesi kanserli dokunun tespit edilmesi, tedavi sürecini olumlu etkileyen en önemli faktörlerden biri olarak görülmektedir. Pankreas kanserinin bu özelliği sebebiyle ortalama beş yıllık hayatta kalma oranı yüzde 10'un altındadır. Yapılan çalışma, pankreas kanserinin en yaygın alt türü olan pankreatik duktal adenokarsinom (PDAC) üzerine odaklanmıştır.

Yapay Zeka Umut Oldu

Derin öğrenmeye dayalı yapay zeka çalışmaları günümüzde tıbbi anlamda birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Çalışmayı yürüten ekip, sadece pankreas kanserinin tespiti için değil, aynı zamanda diğer birçok kanser hastalığı için de çalışmalarını sürdürmektedir.

Yeni Teknoloji Nasıl Çalışıyor?

Bilgisayarlı tomografi taramalarına dayalı araştırma için öncelikle büyük bir veri kümesi oluşturuldu. PANDA adını verdikleri çalışma kapsamında, 3.200'den fazla görüntü seti temel alınarak yapay zeka modeli eğitildi. Veri setinin yaklaşık yüzde 70'i pankreas lezyonu olan hastaların görüntülerini içermekteydi. Büyük veri seti ile eğitilen model, hekimlerin gözle tespit edemedikleri kanserli dokuları yüksek hassasiyetle tespit etmeyi başardı. Panda modeli, 500.000'den fazla kez kullanıldı ve daha önce gözden kaçan birçok erken evre pankreas kanseri vakasını tespit etti. Model, elde ettiği yüzde 92,9'a varan kanserli dokuyu tespit etme yeteneği ile ortalama radyolog performansından yüzde 34,1 daha iyi sonuçlar elde etmektedir.

Kanserle Mücadelede Yeni Dönem

Amerika Birleşik Devletleri'nde yürütülen istatistiksel çalışmalara göre, pankreas kanserinin 2030 yılına kadar ülkedeki kanser ölümlerinin ikinci önde gelen nedeni olması beklenmektedir. Ancak derin öğrenmeye dayalı yapay zeka modellerinin kullanımı, insanlığın hastalıklarla mücadelesinde güç kazandırmaktadır. Bu sayede tahmin edilen istatistiklerin hızla değişeceği bir aşamaya girmiş olabiliriz.