Çocuğunuzu Tembel Yetiştirmemek İçin Uzmanların Önerdiği Altın Tavsiyeler

Tembel bir anne olmak aslında çocuklarınızın gelişimi olumlu bir bakış acısı olabilir. Uzmanların bahsettiği, bütün gün kanepede yatmak değil, her şeyi kendi başına yapmama arzusudur. Örneğin, bazen “tembel” olmak ve ince motor becerilerini geliştirmek için 7 yaşındaki bir çocuğun bulaşıkları yıkamasına izin vermek daha iyidir. Ve bundan sonra yerleri kurulamanız ve çocuk bakmadığında bulaşıkları tekrar yıkamanız gerekmesi sorun değil.

1. Çocuğunuza Lazımlığı Kullanmayı Öğretin

Lazımlık her zaman çocuğun rahatlıkla görebileceği bir yerde olmalıdır. Çocuğu asla lazımlığa oturmaya zorlamayın.

Eğitimin başında çocuğunuzu lazımlığa her oturduğunda övmeyi unutmayın. Sonuç bu noktada önemsizdir: lazımlıkta gerçekten bir şey bırakıp bırakmadığı ya da çocuğun size bir iyilik yapıp pantolonunu çıkararak bu tuhaf nesnenin üzerine oturup oturmadığı önemli değildir.

Ayrıca lazımlığa bir oyuncak ayı koymayı deneyebilir ve karakterlerin kuru pantolon giymekten ne kadar hoşlandığına dair peri masalları anlatabilirsiniz.

2. Çocuğunuzun Öfke Nöbetlerini Önleyin

Dokunamayacakları her şeyi çocuktan saklayın.

Çocuğa yeni, parlak bir nesne gösterin veya daha da heyecan verici başka bir şey yapacağına söz verin. Yanımda mutlaka bir şişe baloncuk, acil durumlarda şişirebileceğim bir balon ya da küçük ve ucuz oyuncaklar taşıyorum.

Makas bir çocuk için tehlikeli bir oyuncaktır ve eğer gerçekten onlara dokunmak istiyorlarsa, bunu yapmalarına izin vermekte bir sakınca yoktur, ancak yalnızca süreç anne tarafından kontrol ediliyorsa. Çok fazla tabuya sahip olmak çocuğu sinirlendirir ve gelişimini kısıtlar.

"Elbette yapacağız ama sonraya kadar beklememiz gerekecek" yaklaşımını deneyin. veya “Evet, ama...” Şöyle çalışır: “Tabii ki oynayacağız ama önce biraz uyuyalım.”

Çocuğunuzu beslemek için oyunu durdurmanız gerekiyorsa, önce bir oyuncağı beslemenizi önerin . Örneğin, genç “inşaatçınızın” inşaatı bırakıp öğle yemeği yemesini istiyorsanız, “İnşaat setinizi bırakın, hadi yemek yiyelim” demeyin. İnşaat ekibinin öğle yemeği molası verdiğini duyurmanız yeterli.

Bir alternatif önerin ve çocuk sizin istediğiniz gibi davranacaktır. Örneğin şunu sorabilirsiniz: "Önce oyuncak askerlerinizi veya arabalarınızı mı alacaksınız?" Ne yazık ki bu teknik uzun süre işe yaramıyor. Belli bir yaştan sonra çocuk her iki eylemi de yapmayı reddedebilir ve muhtemelen reddedecektir.

3. Çocuğunuzun Öfke Nöbetlerini Yönetin

Çocuğunuzun dikkatini başka bir şeye kaydırın.

Sakinleştirici bir rutin oluşturun. Kural olarak çoğu aile zamanla kendi sakinleştirici rutinlerini geliştirir. Aynı kafiye, masal veya oyun olabilir. Örneğin anne, gözyaşlarını kurutmak için çocuğunun gözlerine hafifçe üfleyebilir. Ya da çocuğunuza onu sakinleştirecek “sihirli” bir su verebilirsiniz.

Bu davranışı görmezden gelin. Zaten başka yöntemler denediyseniz ve herhangi bir sağlık riski yoksa (örneğin epileptik veya astım nöbeti), çocuğu bir süre ağlaması için yalnız bırakabilir veya çığlıklarını görmezden gelebilirsiniz. Çocuğunuzu azarlamayın ya da onu bir odaya tek başına kilitlemeyin, sadece duygularınızı paylaşın.

4. Yemeklerde Seçici Davranmasına İzin Vermeyin

Çocuğa çeşitli ve renkli yiyecekler sunduğunuzda bunun arkasındaki psikolojiyi unutmayın: En önemli şey onu ikna etmeye çalışmamaktır . Çocuğunuzun gerçekten acıkmasına izin verin. Olumlu duygularla ilişkilendirildiğinde iştah her zaman daha iyidir.

Çocuğun yemek pişirme sürecine katılmasına izin verirseniz , ona farklı malzemeleri deneme ve süpermarkette ürün seçme fırsatı verirseniz, bir daha asla yetersiz beslenmeyle ilgili sorunlarla karşılaşmazsınız.

Çocuğunuza gerçekte ihtiyaç duyduğundan daha fazla yiyecek vermek istediğinizde biraz zaman ayırın ve şunu düşünün: “Bunu neden yapıyorum? Geçmişteki stereotiplerle mi ilgili? Tabakta hiçbir şeyin kalmaması gerektiğine inanıyor muyum? Yoksa çocuğun hâlâ aç olmasından mı korkuyorum?” Çocuk kendisine düşman değildir ve bedeniyle güçlü bir bağı vardır. Acıktıklarında yemek yerler. Çocuğu zorla beslemek ebeveyn sevgisini ifade etmenin en iyi yolu değildir.

5. Çocuğunuzun İştahını Canlandırın

Eğer çocuk öğünlerde hiçbir şey yemiyorsa ara öğün yapmasına izin vermeyin.

Tat arttırıcı ve yapay aroma içeren ürünlerden uzak durmaya çalışın . Çocuk bunlara alışınca sağlıklı yiyeceklerin tadı bayatlayacaktır.

Çocuğa daha az şeker verin.

Daha sık yürüyün ve çocuğunuzun daha aktif olmasını sağlayın. Bunun iştah üzerinde olumlu bir etkisi olacaktır.

6. Çocuğunuzu Yalnız Uyumaya Alıştırın