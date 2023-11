Evlendikten Sonra İhmal Etmemeniz Gereken Noktalar! Uzmanlara Göre Bu Tüyolar Evliliğinizi Güçlendirebilir

Uzmanlara göre mutlu bir evlilik sizi gerçekten de mutlu eder. Evli insanların evli olmayanlardan daha mutlu olduğunu, çünkü insan mutluluğunun en iyi belirleyicisinin sosyal ilişkilerinin kalitesi olduğunu belirtiyor. Ancak mutlu bir evliliğe sahip olmak o kadar kolay değildir; çok fazla çalışma, özveri ve gerçek sevgi gerektirir. Evlendikten sonra ihmal etmemeniz gereken noktaları derledik ve bunu sizinle paylaşmak istedik.

1. Küçük Sorunları Bir Kenara Bırakmayın

Bazı sorunlar ilk başta ne kadar küçük görünse de, birikerek gelecekteki tartışmaları daha da kötüleştirebilir, hatta kırgınlık yaratabilir. Bir evliliği mahvedebilecek kadar güçlenebilirler. Boşanma uzmanlara göre evliliğin yaşayan bir organizma olduğunu söylüyor. Hepimiz sorumlu olmalıyız ve sorunlarla yüzleşmek istemediğimiz için kırgınlıkların oluşmasına izin vermemeliyiz.

2. Birbirinizin İhtiyaçlarını Tartışın

Birbirinizi mükemmel bir şekilde anladığınızdan emin olmak, bunlar hakkında hiçbir sır ve yanlış anlaşılma olmadığından emin olmak için ihtiyaçlarınızı ve isteklerinizi partnerinize iletmeniz iyi olur. Uzmanlara göre, partnerinizin ihtiyaçlarının yanı sıra kendi ihtiyaçlarınıza da dikkat etmeniz önemlidir. O zaman şu şeyler hakkında iletişim kurmalısınız.

3. Sizi Mutlu Eden Alışkanlıklarınızı Bırakmayın

İlişkinizdeki küçük şeyler ve ayrıntılar asla göz ardı edilmemeli veya unutulmamalıdır. Sabahları eşinize kahve yapmayı seviyorsanız bunu yapmayı bırakmayın. Haftada bir kez onlara küçük bir hediye veya en sevdikleri atıştırmalıklarla sürpriz yapmak istiyorsanız bunu yapmaya devam edin. Bu, evliliğinizdeki tüm küçük jestler için geçerlidir, çünkü küçük şeyler önemlidir ve bazen partnerinizin yüzünü güldürmek için yeterli olabilir.

4. Eşiniz ile Zaman Geçirmeyi İhmal Etmeyin

Birlikte gerçek ve kaliteli zaman geçirmek başarılı ve mutlu bir evliliğin anahtarıdır. Günde 15 dakika kadar kısa bir süre bile yeterli olacaktır, yeter ki bu sadece siz ve eşiniz için gerçek ve özel bir zaman olsun. Sevgiliyken yaptığınız gibi sevgi gösterin, birbirinizi dinleyin, planlarınız, hedefleriniz ve evliliğiniz hakkında konuşun. Bir süredir evlisiniz diye bunların unutulmaması veya bir kenara atılmaması gerekir.

5. İltifatlar Gizli Kalmamalı

İltifatlar sadece gizli tutulmamalı; bazı durumlarda insanlar diğer insanların, arkadaşlarının veya aile üyelerinin önünde halka açık iltifat almaktan çekinmezler. Elbette partneriniz, toplum içinde iltifat almaktan rahatsız olup olmadığını size söyleyecektir ve eğer durum buysa, bunu yapmaktan korkmayın.

6. Görüntünüzden Taviz Vermeyin

Yıllardır birlikte olmanız, nasıl göründüğünüzü önemsemeyi bırakmanız gerektiği anlamına gelmez. Eşinizin sizi siz olduğunuz için sevme ihtimali yüksektir, ancak onlara hâlâ iyi görünmek ve onlar için güzel giyinmek istediğinizi göstermek, evliliğiniz için iyidir.

7. Evin Dışında da Hayatınız Olduğunu Unutmayın

Sadece işe gidip, birlikte yemek yiyip, biraz televizyon izleyip sonsuza kadar yatamazsınız. İkinizin de keyif aldığı şeyleri, ilişkinizi önemsediğinizi ve partnerinizin yanında olmaktan gerçekten keyif aldığınızı gösterecek şeyleri birlikte yapmak güzel. Öte yandan, ayrı vakit geçirmek ve kendi başınıza vakit geçirmek, sevdiğiniz şeyleri yapmak veya arkadaşlarınızla takılmak da güzeldir. Her ilişkide sağlıklı bir dengeye ihtiyaç vardır.

8. Sevdiğinizi Söylemekten Korkmayın

Her gün, ister sabah, ister yatmadan önce veya arada bir yerde "Seni seviyorum" demek o kadar kolay ki, eşinizin gününü güzelleştirebilir. Sevgi dolu sözler, jestler ve aklınıza gelebilecek her şey mutlu bir evlilik için çok önemlidir. Üstelik aşk duygusunu hissetmediğiniz zamanlarda bu 3 kelimeyi de göz ardı etmemelisiniz. Aslında bu duyguları ürettikleri için en önemli oldukları an budur.