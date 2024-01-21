Fahrettin Koca'dan Heimlich manevrası paylaşımı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, solunum yolunun nefes almaya engel olacak şekilde tıkanması durumunda uygulanan Heimlich manevrası ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Bakan Fahrettin Koca, solunum yolunun nefes almaya engel olacak şekilde tıkanması durumunda uygulanan Heimlich manevrasının nasıl yapılacağına ilişkin videolu paylaşım gerçekleştirdi.
Bakan Koca paylaşımında, "Solunum yolunun nefes almaya engel olacak şekilde tıkanması durumunda Heimlich manevrası hayat kurtarıcı oluyor. Özellikle çocukların yaşadığı bu kritik durumda, hemen 112'nin aranması ve biliniyorsa vakit kaybetmeden Heimlich manevrasının uygulanması gerekiyor. Bu teknik, çoğumuzun öğreneceği kadar kolaydır. Videomuzu izleyip öğrenin, uygulamaktan korkmayın." ifadelerini kullandı.
Heimlich manevrası: Uygulaması isminden kolay.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 21, 2024
Solunum yolunun nefes almaya engel olacak şekilde tıkanması durumunda Heimlich manevrası hayat kurtarıcı oluyor. Özellikle çocukların yaşadığı bu kritik durumda, hemen 112’nin aranması ve biliniyorsa vakit kaybetmeden Heimlich… pic.twitter.com/rNGmZjNF9e
Kaynak: Anadolu Ajansı