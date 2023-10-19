İradeniz Dışında Eylemlerinizi Kontrol Eden 5 Psikolojik Yasa

İnsanların yaptığı eylemler ve davranışları aslında gelecekleri hakkında bir çok ip ucu bulundurur. Bu konuyu sizinle bazı gizli bilgileri paylaşacağız, başınıza gelen her şey rastgele değildir. İnsanların garip davranışları da bilimin yardımıyla açıklanabilir. İradeniz dışında eylemlerinizi kontrol eden psikolojik yasaları araştırdık ve listeledik...

1. Öğrenilmiş Çaresizlik Teorisi

Öğrenilmiş çaresizlik, kişinin bu konuda bir şeyler yapma fırsatı olmasına rağmen hayatını iyileştirmek için hiçbir şey yapmaya çalışmadığı bir davranış bozukluğudur. Neden buna “öğrenilmiş” deniyor? Çünkü hiç kimse engelleri aşmanın faydasız olduğu düşüncesiyle doğmaz. Bu düşünce, çok fazla stres veya birçok başarısızlık yaşadıktan sonra ortaya çıkar. İnsanlar, özellikle de hayattan sayısız darbe aldıktan sonra pes eder ve hiçbir şeyin kendilerine bağlı olmadığına inanmaya başlarlar.

2. Kırık Camlar Teorisi

Kırık camlara ilişkin kriminoloji teorisi, iki sosyolog tarafından hayata geçirildi. L. Kelling ve James Q. Wilson. Bu bilim insanları 80'li yıllarda New York'ta artan suç oranlarının nedenini bulmaya çalışıyorlardı. Şu sonuca vardılar: Dağınık çöp veya duvar yazıları gibi küçük suçlar genel olarak suç seviyesini aktif olarak etkiledi.

Teorinin açıklaması, bir binanın en az bir penceresi kırık ya da eksikse, oradan geçen insanlar binanın kimsenin ilgilenmediğini, pisliği temizleyecek sorumluların olmadığını zannederler. Kısa bir süre sonra tüm camlar kırılacak, bu bölgede yaşayan insanlar ise kendilerine olan güvenleri artacak. Üstelik çok geçmeden daha ağır suçlardan dolayı ceza almayacakları sonucuna varacaklar.

3. Gerçeklik Tüneli Teorisi

Bu teoriye göre kişi dünyayı kendi deneyimlerinin ve inançlarının süzgecinden görür. Yetiştirilme tarzımız, eğitimimiz ve başımıza gelen tüm mutluluklar ve başarısızlıklar gerçeklik tünelimizin materyalini oluşturur. Bu nedenle insanlar genellikle aynı şeylere farklı tepkiler verirler.

4. Kirpilerin İkilemi

İnsanlar birbirlerine yakın durma eğilimindedirler; çoğumuzun aileye ve arkadaşlara ihtiyacı var. Ancak yakın ilişkilerin ardından bazen acı gelebilir. Sevdiklerimizin kusurları yabancılaşmamıza ve uzaklaşmamıza neden olabilir. Ancak bir süre sonra yakınlık arayarak aynı hataları yaparız ve daha sonra bunun acısını çekeriz.

5. Sürünen Normallik Teorisi

İnsanlar, hayatlarındaki en korkunç değişiklikleri, eğer bu değişiklikler yavaş yavaş gerçekleşirse, sakince kabul edebilirler.

Teoriye örnek olarak, büyük şehirlerin sakinleri, şehirlerindeki duman ve çevresel bozulmayı tolere etmeye hazır çünkü bu değişiklikler hızlı olmuyor ve kötülüğe alışmak için zamanları var.