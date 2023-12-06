Ispanakla Karıştırılıyor! 1 Ayda 30 Kişi Zehirleyen Ot Körlüğe Neden Oluyor

Pırasa, ıspanak ve daha bir çok yeşil sebzenin olduğu yerde yetişen güzelavrat otu, zehirlenme vakalarını artırdı. Kayseri Şehir Hastanesi'nden Doç. Dr. Ömer Salt, son zamanlarda acil servise gelen hastalardan sonra açıklama yaptı. Zehirlenmenin neden olduğu güzelavrat otu hakkında Salt, "Güzelavrat otu özellikle yeşil yapraklı bitkilerin arasına karışıp, büyüyen bir ot türüdür. Ciddi zehirlenmelere neden olabiliyor. Özellikle son 1 ay içinde de vaka sayımız neredeyse 30'u geçti" dedi.

1 Ayda 30 Kişi Zehirleyen Ot Körlüğe Neden Oluyor

Yabani bir ot olan Güzelavrat otu yüksek oranda asidik maddeler içerir. Tüketildiği taktirde öncelikle mide sonra bağırsakları bozar. Erken müdahale edilmediğinden ise sinir sistemine hasar bırakır. Bu da direk gözlere vurur. Körlük belirtisi zehirlenmenin en üst düzeyi olmuş oluyor. Bilim Literatüründe Atropa belladonna olarak geçen güzelavrat otuna dikkat etmek için toplanan sebzelerin iyi ayıklanıp temizlenmesi lazım. Bunu bilinçli kişilerin yapmasında fayda var. Ayrıca sirke ile sebzelerin yıkanması da önemli.

Güzelavrat otu direk olarak asla tüketilmemesi gereken bir ot. Ancak eski zamanlarda yüksek oranda asidik içerdiğinden yara temizlemede kullanılır. Kadınlar suyunu sıkıp saçlarını yıkar. Saçların gürleşmesine yarayan güzelavrat otu, özellikle gözenek sıkılaşması için de fayda sağlar.