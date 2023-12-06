"Amiğğnn" Sözüyle Fenomen Olan Gizem Yıldız Kimdir? Gizem Yıldız Nereli?

Gizem Yıldız sosyal medyada video çektiği esnada sevgilisine verdiği tepki ile birden gündem oldu. Videoda sevgilisi kendisini bırakıp markete gittiği sırada kendisine çikolata alıp almayacağını sorgularken sevgilisi elinde güllerle gelir. Gizem Yıldız sevgilisine Amiğğnn tepkisiyle sosyal medyada herkesin diline düşer. Tepki adeta hit olarak yer alırken genç kızın kim olduğu merak konusu oldu.

"Amiğğnn" Sözüyle Fenomen Olan Gizem Yıldız Kimdir?

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde iletişim fakültesine giden Gizem Yıldız 20 yaşında. 1 Ocak doğumlu olan genç kızın nereli olduğu bilinmiyor. Genç kızın Muhammed Emin Karakale adında sevgilisi var. Sosyal medyada videolar çekerek fenomen oldu. Son olarak burun ameliyatı olan genç kız Amiğğnn videosundan sonra 87 bin takipçisi oldu. Reklam anlaşmalarıyla genç kız yükselen izimler arasında yer aldı.