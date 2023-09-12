Kabızlığa ne iyi gelir? Bağırsak çalıştıran besinler hangileridir?

Kabızlık, birçok insanın karşılaştığı yaygın bir sorundur. Bu rahatsızlık, haftada üç kezden az dışkılama ile karakterizedir. Kabızlık, bazen altta yatan bir hastalık nedeniyle ortaya çıkabilirken, bazen de beslenme alışkanlıkları nedeniyle meydana gelir. İyi haber şu ki, vücudu etkileyen bu sorunu çözmek için beslenme alışkanlıklarınızı düzeltebilirsiniz.

KABIZLIĞA NE İYİ GELİR? BAĞIRSAK ÇALIŞTIRAN BESİNLER HANGİLERİDİR?

Bağırsakları hareketlendiren besinler, sindirim sisteminin düzgün çalışmasını sağlarlar. Yüksek lif içeren gıdalar, bağırsak hareketlerini artırır ve kabızlığı önler. Bu nedenle, bağırsakları hareketlendiren yiyecekler tüketmek önemlidir. Kısa vadeli çözümler yerine, sağlıklı bağırsak florasını destekleyen besinlere odaklanmak daha etkilidir. Bu besinler, dost bakterilerin çoğalmasına yardımcı olarak bağırsak sağlığını iyileştirir ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Ancak, ciddi bağırsak sorunları durumunda bir sağlık profesyoneliyle görüşmek önemlidir. Beslenme değişiklikleri, bağırsak sağlığınızı iyileştirmenin sadece bir parçasıdır.

Tam buğday ekmeği, bulgur, yulaf, nohut, kuru fasulye gibi kompleks karbonhidratlar yüksek lif içeriğiyle bağırsak hareketlerini artırır.

Fermente besinler olan yoğurt, kefir, turşu gibi probiyotikler, bağırsak sağlığını destekler.

Omega-3 yağları açısından zengin besinler ve sağlıklı yağlar bağırsakları çalıştırmaya yardımcı olur.

Yeşil yapraklı sebzeler, bazı meyveler ve kuru yemişler sindirim sistemine faydalıdır.

Probiyotik ve prebiyotik gıdalar bağırsakları aktive eder. Bunlar, sağlıklı bakterilerin kaynağıdır ve bağırsak sağlığını destekler. Kefir ve lahana turşusu bu kategoriye girer.

Prebiyotik besinler arasında kuşkonmaz, muz, pırasa, enginar, kereviz, domates, soğan, bezelye ve şeftali bulunur.

Bağırsakları çalıştıran meyveler arasında ananas, erik, limon, elma, kivi ve mandalina yer alır.

Bağırsakları hızlı çalıştıran içecekler arasında kefir ve pancar kvası öne çıkar.

Badem, fındık ve ceviz gibi kuru yemişler bağırsak sağlığına katkıda bulunur.

Bağırsakları aktive eden sebzeler arasında brokoli, lahana, kabak ve biber sayılabilir.

Kuru meyvelerden kuru erik, kuru incir ve kuru kayısı sindirimi çalıştıran besinlerdir.

Sağlıklı bir bağırsak sistemi, genel sağlığımız için hayati öneme sahiptir. Bu nedenle lifli gıdalar, probiyotikler ve prebiyotikler içeren bir dengeli beslenme programı benimsemek bağırsakları sağlıklı ve aktif tutmaya yardımcı olabilir. Ciddi ve kronik bir problemde uzmana danışmayı unutmayınız.