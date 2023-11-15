Kaldırımda Bile Kendiliğinden Yetişiyor! Portakal Daha Fazla D Vitamini Barındırıyor

Kış aylarında azalan D vitamini elde etmek için adeta kaldırım kenarında kendiliğinden yetişen kuzukulağına ihtiyaç var! Kuzukulağı genellikle tantuni döner gibi yemeklerinin yanında gider. Yüksek oranda D vitamini barındıran kuzukulağı hakkında merak edilenleri detaylandırdık!

Portakal Daha Fazla D Vitamini Barındırıyor!

D vitamini kemik gelişiminden hücresel yenilenmeye kadar vücut sağlığı için önemlidir. Kış aylarında ise; D vitamini alımı azalır. Bu yüzden uzmanlar Portakal meyvesinin tüketilmesini tavsiye eder. Meyve tüketmeyi sevmeyenler için ise kuzukulağı muhteşem bir besin kaynağıdır. Kuzukulağı yüksek oranda asidik bir ottur. Faydalı olan bu asidik ot, vücuttaki tüm mikropları öldürür. İltihap kurutma ödem atma da birebir faydalı olan kuzukulağını uzmanların bazıları kemoterapi gören hastalara özellikle önerir.

Yüksek oranda lif barındıran kuzukulağı, mide asidini dengeler. Bağırsakların daha iyi çalışmasını sağlar. Metabolik sistemi yeniler. Kilo vermek isteyenler için önemlidir. Ancak uzmanlar gebe ihtimali olan ya da hamilelerin tüketmesinin sakıncalı olduğunu vurguladı. Çiğ tüketildiğinde kandaki insülin direncini dengeler. Uzakdoğu ülkelerinde genellikle kurutularak tüketilir.