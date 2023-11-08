Kış Aylarının Vazgeçilmez Çayı! Gripten Kurtulmanızın En Kolay Yolu!

Ballıbabagiller familyasına ait olan ve bilimsel adı Salvia officinalis olarak adlandırılan ada çayı keskin kokusuyla bilinmektedir. Tıbbi açıdan kullanımı çok eskilere dayanan ada çayı, içerisinde bulundurduğu vitamin ve mineraller sayesinde birçok hastalık üzerinde olumlu etkilere sahiptir.

Ada Çayı Nedir?

Ada çayı, Akdeniz ve Ortadoğu’ya özgü aromatik ve keskin kokulu bir bitki türüdür. Eski çağlardan beri parfümlerde, yemeklerde ve daha birçok alanda kullanılan ada çayı, aynı zamanda çeşitli hastalıkların tedavisinde de kullanılır. Aynı zamanda içerisinde bulundurduğu K, E, A ve C vitaminleri, magnezyum, çinko ve bakır gibi mineralleri açısından oldukça zengin bir bitki türüdür. Ayrıca ada çayı, güçlü bir antioksidan kaynağıdır.

Ada Çayının Faydaları Nelerdir?

İçinde bulundurduğu güçlü antioksidan sayesinde kronik hastalıkların riskini düşürmeye yardımcı olur.

Diş ve diş eti hastalıklarının tedavisinde; diş apseleri, diş eti enfeksiyonları ve ağız ülserlerinin iyileştirilmesinde önemli rol oynar.

Üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı olarak; grip, nezle, soğuk algınlığı ve boğaz ağrısı gibi hastalıkların tedavisinde oldukça etkilidir.

Menopoza bağlı semptomların iyileştirilmesinde ve hafiflemesinde kullanılır. Aynı zamanda regl sancılarına birebir fayda sağlar.

Ada çayı, içinde bulunduğu bileşenler sayesinde hafıza sorunları, problem çözme ve akıl yürütme gibi bilişsel yeteneklerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için kullanılır.

Kanser hücrelerinin oluşumunu ve büyümesini büyük ölçüde engeller.

Ada çayı, sakinleştirici özelliğiyle, sinirli ruh haline iyi gelmektedir. Ada çayı, sakinleştirici özelliğiyle stresi azaltmaya yardımcı olur.

Ada çayı, idrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelerek idrarı söktürmeye yardımcı olur.

Kolesterol hastalarının tedavisinde oldukça etkilidir.

Bağırsak sorunlarına iyi gelir ve ishali hafifletir.

Mide ve sindirim sistemi üzerinde iyileştirici etkileri vardır.

Uyku sorunlarına iyi gelerek, daha rahat bir uyku uyumanızı sağlar.

Kemik gelişimi ve kemik sağlığının korunmasında önemli bir rol oynar.

Ada Çayı Nasıl Kullanılır?

Ada çayını, dilerseniz bir demlikte, dilerseniz de su bardağında demleyebilirsiniz. 1 su bardağı suyu kaynatın ve bardağa alın daha sonra 4-5 yaprak ada çayını suyunuzun içerisine atın ve demlenmesini bekleyin. Demlenen ada çayınızı afiyetle tüketebilirsiniz. Tercihe göre demlikte yapmak isterseniz suyun ve ada çayının miktarını artırabilirsiniz.

Aynı zamanda ada çayı, kötü enerjileri yok eden bir etkiye sahiptir. Evinizde ada çayı yakarak kötü enerjilerden arınabilirsiniz.