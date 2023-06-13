Kötü anıları unutturan çay! Nane çayı hafızayı temizler mi?

Yüzyıllardır nane çayı üst solunum yolu hastalıklarının doğal ilacı olarak tüketilir. Ancak bilim insanları nane çayının beyne olan etkilerinin virüslere olan etkilerinden daha fazla olduğunu belirten bir açıklamada bulundu. Sinir sistemini derinlemesine yenileyen nane çayının hafızaya olan etkilerini duyunca çok şaşıracaksınız. Nane çayı, M.Ö 1200 yıllarında Antik Mısır'da kullanılan doğal bir ilaçtı.

Güçlü sakinleştirici etkisi beynin rahatlamasını sağladığı o yıllarda tespit edilmişti. Güçlü asidik kokusu ve aromatik maddeleri solunum ve ağız yoluyla direk vücuda nüfuz eder.

NANE ÇAYI HAFIZAYI TEMİZLER Mİ?

Nane çayı beyne giden sinir sistemindeki deforme hücreleri yok eder. Kan düzeyini dengeler. Bu da kalbin ritmini düzenler.

Kan akışının sabitliği kalp ritminin düzenliği beynin kendini korumada hissetmesine neden oluyor. Bu da yaşadığı en derin durumları bile hafifletebiliyor.

Günde en az bir bardak bile nane çayı içenler hafızalarındaki kötü izlenimlerin vücutta artmasını engeller.

Vücutta serbest radikaller azaldıkça depresif hücreler de azalır. Hormonlar daha sağlıklı çalışır. Tüm bu dengeler vücudun sağlığı için oldukça önemlidir.

Beyinde derin izlere neden olan kötü anılar ortaya çıktıkça vücut bunu kontrol edebilecek güce sahip olmadığında zayıflar ve beynin hükmü biter.

Bilim insanları ise nane çayının mucize etkisi bu dengeyi sağlar. Hatta 1970'li yıllarda hem yaşlı bakım evleri hem de psikyatri bölümlerinde hastalara nane çayı verilerek yatıştırılmaya çalışılırdı.