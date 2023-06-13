İbn-i Sina 1000 yıl önce uyarmış! C vitamini deposu kabukları sakın çöpe atmayın

Batılıların bile hayran kaldığı İbn-i Sina yüzyıl önce şifa kitabında limon kabuklarının faydalarını vurgular. C vitamini deposu limonun kabuklarında vitamin değerlerinin daha yüksek olduğunu belirten İbn-i Sina limonu, özellikle en doğal ilaç olarak nitelendirir. Genellikle soyulduktan sonra çöpe atılan limon kabukları fırında ya da güneşte kurutularak tüketilir. Alternatif tıpta sıklıkla kullanılan limon kabukları, üst solunum yolları hastalıklarının iyileştirici gücüdür. İşte limon kabukları hakkında merak edilenler...

İBN-İ SİNA YÜZYIL ÖNCE UYARDI!

Şifa kitaplarıyla dünya çapında ses getiren İbn-i Sina, en sık vurgulamasını besinlerin kabukları üzerinde yaptı. Bunlar arasında ise limon kabuklarını öne çıkaran İbn-i Sina, çöpe atmanın israf olduğunu belirten açıklamaları var. İbn-i Sina C vitamini olan limon kabuklarının vücudu baştan sona virüs ve bakterilerden arındırdığının altını çizdi. Bu yüzden kabukların kurutulup her akşam çay formunda tüketilmesini tavsiye eder.

LİMON KABUKLARININ FAYDALARI NELERDİR?

Limon kabukları kurutulup ev içinde yakıldığında içerideki havayı değiştirir. Bu da solunum sırasında akciğerlerin daha temiz bir hava almasını sağlar.

Ağız ve ter kokusu yaşayanların limon kabukları tüketilmesi tavsiye edilir. İçeriğindeki asit baz, hormonal sistemi düzenler ve esans ağırlıklı maddeye sahip olduğundan ağız içindeki enfeksiyonu mideye kadar azaltır.

Limon kabuklarından elde edilen çay her gün tüketildiğinde metabolik sistemi düzenler. Limon kabuklarıyla beraber tarçın ve Hindistan cevizi yağı da ilave edildiğinde metabolizmanın çalışmasını destekler. Bu da kilo vermeyi kolaylaştırır.

Limon kabukları tam bir antikansorejendir. Vücutta kanserli hücrelerin birikmesini engeller. Kanseri adeta bertaraf eder.