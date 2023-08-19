Kuduz hastalığı bulaşıcı mı? Kuduz hastalığı nasıl bulaşır, nasıl ilerler, ne yapılmalı?

Kuduz, evcil hayvanlar arasında köpek, kedi, at gibi canlılarla beraber yabani memeli hayvanları da etkileyen bir virüs hastalığıdır. Ayı, çakal, domuz gibi yabani hayvanlar da kuduzun etkisi altında kalabilir. Türkiye'de kuduz vakalarının büyük bir kısmı, özellikle köpeklerden kaynaklanır.

KUDUZ HASTALIĞI BULAŞICI MI?

Kuduz hastalığı, enfekte bir hayvan tarafından ısırılan kişinin sinirler yoluyla virüsün beyne yayılmasıyla bulaşır. Özellikle baş ve boyun bölgelerindeki ısırıklarda hastalık daha hızlı ve çabuk ortaya çıkar. Virüs beyine ulaştığında hızla çoğalır ve beyin ile omuriliği etkileyen bir hastalık başlar. Bu hastalık hızla kötüleşir ve hastanın hayatını kaybetmesine neden olabilir.

KUDUZ HASTALIĞI NASIL İLERLER?

Kuduz virüsü kişiye bulaştıktan sonra beş aşamada ilerler. Özellikle baş ve boyun kısmından ısırılan kişilerde hastalık daha hızlı ilerler. Kuduz hastalığının kuluçka dönemi genellikle 3 ile 12 hafta arasında değişebilirken, bazı durumlarda 5 gün ile 2 yıl arasında sürebilir. Kuduz hastalığı şu aşamalarda ilerler:

Kuluçka Dönemi Prodrom Aşaması Akut Nörolojik Dönem Koma Ölüm

NE YAPILMALI?

Kuduz hastalığının yayılmasını önlemek için erken müdahale son derece hayati bir önem taşır. Köpek veya kedi gibi hayvanların ısırması veya tırmalaması sonucu yaralanan kişilerin hemen doktora başvurarak en kısa sürede kuduz aşısı yaptırması gerekmektedir.

Kuduz hastalığı ne yazık ki semptomlar başladıktan sonra tedavi edilemez ve hastaların büyük bir kısmı hayatını kaybeder. Bu nedenle ölüm riski oldukça yüksektir. Kuduz riski taşıyan yaralanma veya temas yaşayan kişilerin hemen kuduz aşısı yaptırmaları, hastalığın yayılmasını engellemek açısından son derece önemlidir.