Meyvelerin Kralı Olarak Bilinen O Meyve Demir İhtiyacınızın Çoğunu Karşılıyor!

Güneydoğu Asya bölgesinde sıkça tüketilen durian meyvesi, ülkemizde çok tüketilmemekle beraber dünyanın belli bölgelerinde oldukça fazla tüketiliyor. Bozulma durumunda kötü koku yayan durian meyvesinin iyi muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Durian Meyvesi Nedir?

Durian meyvesinin kendine özgü tadı ve kokusu vardır. Güneydoğu Asya'ya özgüdür ve Malezya, Endonezya, Tayland ve Filipinler dahil olmak üzere bölgedeki birçok ülkede popülerdir.

İri ve dikenli olan bu meyve oldukça kalın ve sert bir kabuğa sahiptir. Kabuğun içinde kremsi, sarımsı içle dolu birkaç bölümü vardır. İç kısmı hafif lifli bir yapıya sahip olmakla beraber yumuşaktır. Tadını; tatlı, tuzlu ve hafif acımsı olarak tanımlarlar.

Durain Meyvesinin Faydaları Nelerdir?

Durian meyvesi doğal uyku hapı olarak bilinir ve triptofan adı verilen bir amino asit içerir. Bu asit melatonin ve serotonin salgılanmasını destekler. Uykusuzluk çekenler uyumadan bir saat önce durian meyvesini yiyebilir.

healthline yazarlarına göre, manganez açısından zengin durian meyvesi güçlü bir antioksidandır. Vücudun ihtiyaç duyduğu 1 aylık demir ve kırmızı kan hücrelerinin üretimini bir günde desteklemeye yardımcı olur.

Durian meyvesi aynı zamanda kas ve kemik yapısını güçlendirir. Bununla beraber hastalıkların oluşmasına neden olan durumları azaltır. Bazı araştırmalar durian meyvesinin sinirleri yatıştırdığı ve bu yüzden de epilepsi hastalarına da iyi geldiğini göstermektedir.

Bir porsiyon durian meyvesi, vücudun ihtiyacı olan folik asidin %20’sini karşılayabilir. Folik asit motor becerilerinin gelişmesine katkı sağlar ve tüketilmesinde fayda vardır.

Eski Çağlardan Gelen Şifalı Meyve

Durian meyvesi, eski çağlardan beri ilaç olarak kullanılırdır. Durian meyvesi kabuğu kaynatılıp yaraları temizlemek için kullanılırdı. Şimdilerde ise kozmetik ürünlerin içine eklenir. Hücre yenilemesini sağladığından cildin parlaklığını artırır.

B vitamini kompleks grupları (B5 vitamini, B6 vitamini, B1 vitamini) bakımından zengin içeriğe sahiptir.

Kan basıncı kontrolüne yardımcı hücreler için elektrolit özelliğindedir.

İçerdiği Bakır, kan hücre üretimi için vücuda gereklidir. İçeriği potasyum bakımından çok zengindir.