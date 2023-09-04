Mikrodalgaya plastik kap koyuyorsanız okuyacaklarınız hoşunuza gitmeyecek!

Günümüzde vakitten tasarruf etmek adına, soğuyan yiyeceklerimizi hızla ısıtmak adına, mikrodalgaları neredeyse her gün kullanıyoruz. Mikrodalga ışık tabaktaki yiyeceğin içinde bulunan su molekülleri tarafından soğurulur ve su molekülleri daha hızlı titreşmeye başlar. Bu sayede su moleküllerinin mikrodalga ışıktan aldığı enerji kaptaki yiyeceğin sıcaklığının yükselmesini sağlar. Ancak mikrodalgaları kullanırken bazı kurallara uymak gerekir.

GIDA AMBALAJLARINDAN KAHVE FİNCANLARINA KADAR BİRÇOK PLASTİK, ZARARLI KİMYASALLAR İÇERİR

Bu gerçekleşme temelde iki farklı yol izler. Kullandığımız plastikler zaman içinde aşınır ve yapısındaki bazı küçük parçaları kaybeder. Aşınan bölgelerden kopan bu parçalara mikroplastik adı verilir ve bu parçalar, biz farkında olmasak da yiyeceklerimize karışır.

Bir diğer yol ise endokrin bozucu kimyasalların ısıya maruz kalması sonucu, plastiklerden sızması ve böylelikle yemeklerimize karışmasıdır. Aslında plastiği mikrodalgaya koymak, durumu yalnızca biraz daha kötüleştirir. Çünkü plastik ısıtıldığında hem kimyasalların sızması hem de mikroplastiklerin dökülmesi daha olası bir hale gelir.

PLASTİKLERİN İÇERDİĞİ KİMYASALLAR NELERDİR?

Plastik ürünlerde bulunan endokrin sistemini etkileyen bazı kimyasallar arasında, Bisfenol A (BPA) ve phthalates adı verilen kimyasal sınıf önemlidir. Bu iki kimyasal türü, plastik ürünlerin dayanıklı ve uzun ömürlü olmasına katkı sağlar, ancak aynı zamanda vücuttaki hormonları da olumsuz etkileyebilir.

Özellikle BPA’lar 1960’lardan beri yiyecek saklama kapları, içecek bardakları ve biberon yapımında

oldukça yaygın bir şekilde kullanılır. Bu madde, östrojen fonksiyonlarını taklit eder ve BPA’ların çok az miktarlarda olsa da tüketimi, büyük oranda böbrek problemlerine davetiye çıkarır. Bunun yanında flatat kimyasalına maruz kalmak da yüksek tansiyon ve kalp-damar rahatsızlıklarını bir hayli tetikler.

TÜKETTİĞİMİZ BPA’LARIN ÇOĞU EMİLMEDEN VÜCUDUMUZDAN ATILIYOR

Genel olarak bilinen bir gerçek, zararlı kimyasallara maruz kalma riskinin bebekler ve çocuklar açısından yetişkinlere göre daha yüksek olduğudur. Ancak BPA'nın kullanımı 2012'den itibaren biberonlarda ve 2013'ten itibaren bebek maması ambalajlarında yasaklanmıştır.



UZMANLAR, “MİKRODALGAYA KONMAYA UYGUNDUR” İBARESİNE SAHİP PLASTİK KAPLARIN DA ZARARLI OLABİLECEĞİNİ SÖYLÜYOR

Plastik ürünler üzerinde "BPA, ftalatlar veya diğer potansiyel zararlı maddeler kullanılmamıştır" ibaresi bulunmadıkça, bu ürünlerin içerisinde bu ve benzeri zararlı kimyasalların bulunma olasılığının yüksek olduğunu ifade edebiliriz.

Kısacası, plastikler kendi doğasından kaynaklı olarak zararlı kimyasallar içeren ürünlerdir ve bu ürünleri mikrodalga gibi ısı yayan ev aletlerine maruz bırakmanın insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceği söylenebilir.





