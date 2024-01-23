Mutluluk hormonunu alevlendiren besin! Sadece bir avuç tüketirseniz...

Çekirdek çıtlama, kabuklu tohumların, özellikle ayçiçeği çekirdekleri, kabak çekirdeği veya kabuklu fıstık gibi çeşitli çekirdeklerin kabuklarını çıkarmak suretiyle iç kısımlarının tüketilmesidir. Çekirdek çıtlamanın mutluluk hormonunu artırdığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Adeta yaşam kalitesini yükselten çekirdekte tek bir şart var. O da günde bir avuç yeterlidir.

ÇEKİRDEK ÇITLAMANIN FAYDALARI

Çekirdekler genellikle vitaminler (E vitamini gibi), mineraller (magnezyum, çinko gibi), protein, sağlıklı yağlar ve lif içerir. Bu besin öğeleri vücut için önemlidir. Bazı çekirdekler, özellikle kabak çekirdeği ve ayçiçeği çekirdeği, antioksidanlar içerir. Antioksidanlar, vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı koruyabilir. Çoğu çekirdek, sağlıklı yağlar açısından zengindir. Özellikle tekli doymamış ve çoklu doymamış yağ asitleri içerirler, bu da kardiyovasküler sağlık için faydalı olabilir. Çekirdekler, protein bakımından da zengindir. Protein, vücuttaki doku onarımı, kas gelişimi ve genel büyüme ve gelişme için önemlidir. Çekirdekler lif içeriği sayesinde doyurucu olabilir ve bu da kilo kontrolüne yardımcı olabilir. Lif, sindirim sistemini düzenler ve tokluk hissi sağlar. Çekirdekler, özellikle magnezyum, çinko, fosfor gibi mineraller bakımından zengin olabilir. Bu mineraller, kemik sağlığı, enerji metabolizması ve genel vücut fonksiyonları için önemlidir.

Ancak, çekirdekler yüksek kalorili olabilir, bu nedenle miktarlarına dikkat etmek önemlidir. Ayrıca, kişinin özel beslenme ihtiyaçlarına bağlı olarak, bazı kişilerin çekirdek tüketimini sınırlamaları veya özellikle alerji durumlarını göz önünde bulundurmaları gerekebilir. Sağlıklı bir diyetin bir parçası olarak çekirdek çıtlamanın, dengeli bir beslenme planına katkıda bulunabileceği düşünülmektedir.