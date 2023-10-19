Rahatlamak İçin Esneme Hareketleri!

Yorucu bir günün ardından boyundaki veya sırtın alt kısmındaki ağrının ne kadar sinir bozucu olabileceğini biliyoruz. bu nedenle, ekranın önünde oturarak geçirdiğimiz zorlu bir günün ardından gerginliği azaltmamıza yardımcı olmak için bu egzersizleri uyguluyoruz ve stabiliteyi artırmak için çekirdek kaslarımızı nazikçe çalıştırıyoruz.

1. Elleri Birleştirerek Poz Verme

Yere oturun ve uzun bir nefes aldıktan sonra, sol diziniz düz önünüzü gösterecek şekilde sol ayağınızı sağ kalçanıza doğru getirin.

Şimdi sağ bacağınızı solunuzun üstüne getirin, böylece dizleriniz mümkün olduğunca yakın hizada olacak ve her ikisi de dümdüz karşıya baksın. Ayaklarınız her iki yanınızda olmalı, ayak parmaklarınız arkanızı göstermelidir.

Sanki görünmez bir ip başınızı tavana doğru çekiyormuş gibi omurganızı mümkün olduğu kadar gerin.

2. Çocuk Gibi Esneme

Bu egzersize dört ayak üzerinde, bilekleriniz, dirsekleriniz ve omuzlarınız üst üste gelecek şekilde başlayın ve avuçlarınızı yere düz koyun.

Daha sonra kalçanızı rahatça, topuklarınıza olabildiğince yakın olacak şekilde yavaşça geriye doğru itin.

Kollarınız gidebildikleri yere kadar uzarken başınızı ve göğsünüzü aşağıya doğru eğin.

Bu pozu 20 ila 30 saniye veya daha uzun süre tutun. Daha sonra yavaşça başlangıç ​​pozisyonuna dönün.

3. Oturarak Alt Sırtın Rotasyonel Esnemesi

Oturarak alt sırtın rotasyonel esnemesi, çalışırken oturduğunuz sandalyede otururken bile ağrının hafifletilmesine yardımcı olur. Sandalyede otururken ayaklarınızı yere düz basın.

Kalçaları kare ve omurgayı uzun tutarak çekirdeği sağa doğru çevirin.

Omuzlarınızı paralel tutarak, esnemeyi desteklemek için sol elinizi sağ dizin üzerine yerleştirin.

Pozisyonu 10 saniye basılı tutun ve egzersizi sol tarafta tekrarlayın.

4. Triceps Esnemesi

Sol kolunuzu düz bir çizgide kaldırarak başlayın, ardından bükün ve elinizi başınızın arkasına getirin.

Sağ elinizi omuz bıçaklarınızın arasına yerleştirin ve boynunuzu uzatın. Sağ dirseğinizi sol elinizle tutarak kaldırın.

Bu pozisyonu 10 saniye basılı tutun, ardından kollarınızı gevşetin ve diğer tarafta tekrarlayın.

5. Yanal Bükülme Esnemesi