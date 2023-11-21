Takviye Edici Gıdalara Yeni Düzenleme



Takviye edici gıdalarla ilgili kapsamlı bir düzenleme geliyor.



Tarım ve Orman Bakanlığı’nın taslağına göre, protein tozu gibi takviye edici gıdaların ambalaj büyüklüğü bir kilodan fazla olmayacak.



Ambalajların üzerinde tüketim birimi olarak “çay kaşığı, tatlı kaşığı, çorba kaşığı” gibi ölçütler yer almayacak.



Bal, keçiboynuzu özü, sirke, tahin, pekmez, zeytinyağı, meyve suyu gibi gıdalar, takviye edici gıdalarda etken madde olarak yer almayacak.



Bakanlığın yönetmelik taslağına göre, arı sütü, propolis içeren takviye edici gıdalar 2-4 yaş grubu çocuklar için kullanılamayacak.