Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Arttı

Üst solunum yolu şikayeti ile hastanelere başvuran yurttaş sayısı arttı. Eris varyantının tartışıldığı bu günlerde nasıl önlemler alınması gerektiği ile ilgili cevap arayanların gözü Sağlık Bakanlığı'nda...

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Arttı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni Eris varyantının Covid-19 kadar tehlikeli olmadığını açıkladı. Fakat bulaşma hızı yüksek...

Ulusal Kanal’a konuşan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü, sağduyu çağrısı yaptı. Özlü, alınması gereken önlemleri sıraladı. Bakan Koca, grip aşısı olabileceğini söylemişti.

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