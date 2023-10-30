Uzman İsim Uyarıda Bulundu! 'Çok Vaka Görülecek'

Son zamanlarda elektronik sigara kullanımının yoğun olmasından ötürü çok vaka görülecek şeklinde açıklamalarda bulunan uzman isim uyarıda bulundu. Elektronik sigara içerisindeki tehlikeye vurgu yapan uzmanlar bakın neler söyledi? İşte elektronik sigara kullananları ilgilendiren o haberin tüm ayrıntıları...

Uzman İsim Uyarıda Bulundu!

Uzman İsim Uyarıda Bulundu!

Son dönemlerde kullanımının fazla olduğu ifade edilen elektronik sigaralardaki tehlikelere dikkat çeken uzmanlar şu sözleri söyledi:

"Türkiye özelinde söylenebilecek şey; çok sigara içiyoruz, bu damar sertliğini çok olumsuz etkiliyor. E-sigaralar, maalesef zararsız veya sigaranın daha az zararlı bir alternatifi gibi görülüyor ancak böyle değil. Toplumda kullanımı çok sıklaştı, çok daha genç yaşlarda kullanılmaya başlandı. Nikotin bazlı olanları normal sigaranın arttırdığı şekilde trombojenite yani pıhtılaşma sorunlarını artırıyor, kullanımı arttıkça da ilerleyen dönemde daha çok vaka görüleceği aşikar”

Uzmanlar, toplardamarlardaki kan pıhtısı oluşumu olarak ifade edilen venöz tromboza karşı uyarıyor. Hastalığın en önemli sebeplerinden birinin hareketsizlik olduğu belirtilirken doktorlar, rahatsızlığın belirtileri, tedavisi gibi konularda bilgi vererek, dikkat edilmesi gereken konularda vatandaşları uyardı.

Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü'nden Doç. Dr. Mete Gürsoy, toplumda son zamanlarda kullanımının sıklaştığı ifade edilen elektronik sigaralar üzerinde yer alan tehlikeye dikkat çekti. Doç. Dr. Mete Gürsoy şu açıklamalarda bulundu:

“Venöz tromboz vücuttaki venlerde oluşan pıhtılaşma problemidir. Daha yaygın olarak derin ven tromboz olarak bilinir. Derin ven vücudumuzdaki bacaklar, kollar, alt karın bölgesi, kalçadaki venlerin içinde pıhtı oluşması veya buna bağlı olarak daralma veya tam tıkanma oluşmasıyla seyreden tablonun ismidir. Önemli bir sağlık sorunudur."

Çok Vaka Görülecek

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Doç. Dr. Mete Gürsoy elektronik sigara içenlerde çok vaka görülecek diyerek sözlerini şöyle tamamladı: