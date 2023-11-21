Vitamin Eksikliğiniz Olabilir! Bu Belirtiler Varsa Besinlerinize Dikkat Etmeniz Gerekiyor

Diş eti kanaması ve saç dökülmesi gibi rahatsızlıklar yaşıyorsanız, vücudunuzun nasıl çalıştığı hakkında tamamen bir bilgiye sahip değilsinizdir ve besinlerinizde vitamin almayı önemsemiyor olabilirsiniz. Bu tür rahatsızlıkların en etkili çözümü yeteri kadar vitamin ve minerallerin yardımıyla çözülebilir. Vücudumuzun düzgün çalışması için günlük olarak belirli vitaminlere ihtiyacı vardır. Ve eğer bu gereksinimleri doğru türde gıdalarla karşılamazsak, o zaman çeşitli sorunlara yol açabilecek bir vitamin eksikliği yaratır. Vitamin eksikliğinin belirtileri derledik ve sizinle paylaşmak istedik.

Vitamin Eksikliği Belirtileri

Vitamin eksiklikleri yetersiz besin tüketiminin bir sonucu olabilir. Sağlıksız ve dengesiz beslenme nedeniyle diyetinizdeki hayati besin maddelerinin yetersizliği veya eksikliği beslenme yetersizliği olarak bilinir. Dış görünüşünüz iç benliğinizin bir yansımasıdır! Vücudunuzun içinde neler olduğunu göremezsiniz, ancak vücudunuzun size göstermeye çalıştığı işaretleri anlayabilirsiniz. Ve bu işaretler arasında kırılgan tırnaklar, saç dökülmesi, diş eti kanaması ve diğerleri yer alır. Ancak bu belirtilerden tek başına vitamin eksikliği sorumlu değildir, diğer eksiklikler de bu sorunlara yol açabilir.

1. Diş Eti Kanaması

C vitamini eksikliği diş eti kanamasına neden olur. Bu vitamin aynı zamanda yara iyileşmesinde ve bağışıklıkta da rol oynar. Ayrıca hücre hasarını önlemeye yardımcı olur. Eksikliğini önlemek için portakal, çilek, lahana, domates gibi C vitamini açısından zengin gıdalar tüketmelisiniz.

2. Kırılgan Saç ve Tırnaklar

Biyotin olarak da bilinen B7 Vitamini eksikliğinden kaynaklanır. Biyotin olarak da bilinen B7 Vitamini eksikliğinden kaynaklanır. Biyotin eksikliği oldukça nadirdir, ancak meydana geldiğinde tırnakların ve saçların kırılmasına veya incelmesine neden olur. Bu eksikliğin üstesinden gelmek için yumurta akı, yumurta sarısı, balık, ıspanak, karnabahar, muz, tam tahıllar tüketebilirsiniz.

3. Ağız Ülserleri

B vitamini ve demir eksikliği ağız ülserine yol açabilir. B1, B2 ve B6 vitamini eksiklikleri de ağız ülserine yol açabilir. Bu nedenle, bu eksiklikleriniz varsa, koyu yapraklı yeşillikler, tohumlar ve fındık gibi demir bazlı yiyecekleri tercih edin. B1, B2 ve B6 vitaminleri için tam tahıllar, balık, süt ürünleri, yeşil ve nişastalı sebzeleri tercih edin.

4. Kötü Gece Görüşü

Düşük A vitamini tüketimi zayıf gece görüşü ile bağlantılıdır. Bu zayıf gece görüşü durumu gece körlüğü olarak bilinir. A vitamini, retinalarda bulunan ve geceleri görmemize yardımcı olan bir pigment olan rodopsin oluşturmak için gereklidir. Havuç, koyu yapraklı yeşillikler, süt ürünleri gibi A vitamini açısından zengin gıdalar tüketin.

5. Cilt Tahrişi ve Cilt Kuruluğu

Düşük omega-3 aldığınızda gözle görülür cilt kuruluğu ve gözlerde kuruluğa neden olur. Omega-3'ün eksiklikleri bunlarla kalmasa da gözle görülecek ilk söyleyebileceğim belirtileri bunlar. Omega-3 yağ asitleri kalp sağlığınızı destekleyebilecek "sağlıklı yağlardır". Önemli faydalarından biri trigliseritlerinizi düşürmeye yardımcı olmasıdır. Belirli omega-3 türleri arasında DHA ve EPA (deniz ürünlerinde) ve ALA (bitkilerde) bulunur. Diyetinize omega-3 eklemenize yardımcı olabilecek bazı gıdalar arasında yağlı balıklar (somon ve uskumru gibi), keten tohumu ve chia tohumu bulunur.