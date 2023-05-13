Adalet Bakanlığı o iddialara yanıt verdi! FETÖ elebaşının ABD'den iadesi talep edildi mi?

Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programında gündeme getirdiği "FETÖ elebaşının ABD'den iadesinin talep edilmediği" iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Adalet Bakanlığı tarafından FETÖ elebaşı hakkında 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsünün hemen ardından 19 Temmuz 2016'da ilk iade talepnamesinin gönderildiği, 19 Temmuz 2017 ve 3 Kasım 2017 tarihlerinde olmak üzere toplam 7 ayrı iade talepnamesinin ABD makamlarına iletildiği aktarıldı.

Bu taleplerle, 15 Temmuz darbe teşebbüsü başta olmak üzere FETÖ elebaşı Gülen'in 27 suçtan iadesinin istendiği belirtilen açıklamada, iade dosyalarına tüm delillerin eklendiği, Türkiye'de halen devam eden soruşturmalar ve kovuşturmalar kapsamında elde edilen yeni delillerin de derdest iade talepleri üzerinden ABD'ye ayrıca gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, FETÖ elebaşı Gülen'den aldıkları talimatlara istinaden darbe teşebbüsünü planlayıp yöneten ve 15 Temmuz gecesinde, darbe teşebbüsünün merkezi olan Ankara Akıncı Askeri Üssü'nde yakalanan 5 sivil FETÖ üst düzey yöneticisinin birbirleriyle ve FETÖ elebaşı Gülen'le irtibatına ilişkin delillerin ABD'ye sunulduğunu ifade edildi.

"FETÖ elebaşı Gülen'in iade dosyalarına ilişkin olarak ABD makamlarınca talep edilen ek bilgiler de eksiksiz olarak gönderilmiştir." bilgisine yer verilen açıklamada, şöyle denildi: