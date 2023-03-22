Adanur’dan o habere sert yanıt: "Siz artık işi namussuzluğa döktünüz"

Eski Bursaspor Başkanı Emin Adanur geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından Macaristan ziyaretinde bir araya geldiği İsmail Koçkaya ile paylaştığı fotoğraf üzerinden Cumhuriyet Gazetesi tarafından hedef gösterildi. Adanur o iddialara karşı sert cevap verdi:

- Kardeşim siz artık işi namussuzluğa döktünüz. O fotoğrafı instagramdan ben kendim yayınlamasam sen nerden göreceksin? Bide kalkmış ortalığa saçıldı diyor, sanki kendisi gizli bir fotoyu ele geçirmiş. Fetöcü, Dolandırıcı, şimdi de Susurluk olayı. Ciddi rahatsızsınız. Avukatım bile gündem oluyor arkadaş Tutmuş adam bir yazıya; Mesut Yılmaz (E.Başbakan), Süleyman Soylu(İçişleri Bakanı), Doğu Perinçek(Vatan Partisi Genel Başkanı) eklemiş. Ben neymişim be arkadaş, bu kadar bağlantı, bu kadar derinlik.

Ya kardeşim siz artık işi namussuzluğa döktünüz. O fotoğrafı instgramdan ben kendim yayınlamasam sen nerden göreceksin?

Bide kalkmış ortalığa saçıldı diyor, sanki kendisi gizli bir fotoyu ele geçirmiş.

Fetöcü, Dolandırıcı, şimdi de Susurluk olayı..

Ciddi rahatsızsınız. https://t.co/mOj6V4RYvj — Emin Adanur (@eminadanurea1) March 22, 2023

‘PAYLAŞTIĞIM FOTOĞRAFLAR ÜZERİNDEN HİKÂYE YAZILMIŞ’

Adanur sözlerine şöyle devam etti:

- Benim instagram koyduğum fotoğraf ve avukatımdan girdiğin bu bağlantılar ve henüz mahkeme tarafından sonuçlanmamış dolandırıcılık hikâyeleri. Kendine gazeteci diyen bir sürü soytarıyla uğraşıyorum genç yaşımda.