AK Parti Kongresinde Konuştu! Erdoğan ABD'ye Sessiz Kaldı

AK Parti kongresinde ABD’nin Türk SİHA'sını düşürmesi ve ardından yaşanan olaylar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gündeminde değildi. Amerika'ya karşı sessizliğini koruyan Erdoğan, "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerini sürdürdü.

AK Parti Kongresi Yapıldı

AK Parti'nin Ankara'daki kongresine davetli isimler arasında Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kongre konuşmasında düşürülen Türk SİHA'sı yer almadı. Terörle mücadelede mesajlar veren Erdoğan, Amerika'ya sessizliğini korudu.

- Terörü kaynağında kurutma stratejimizi uygulayacak; PKK'sından FETÖ'süne ve marjinal örgütlere kadar döktükleri her damla kanın hesabını soracağız. 'Bir gece ansızın gelebiliriz' ikazımızın alçakların yüreklerine saldığı korkuyu eksiltmeyeceğiz. Terörle mücadelemizi sürdürürken bölgemizde barış, huzurun tesisi için diplomatik çabaları yoğunlaştıracağız.

"Aksa Tufanı Operasyonu" Erdoğan'ın Gündemindeydi

Aksa Tufanı Operasyonu da Erdoğan'ın gündemindeydi.

- Tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz. Fevri adımlardan uzak durmalı. Diplomatik çabaları yoğunlaştıracağız. Bölgedeki tüm ülkelerle sorunları diplomatik yollarla çözeceğiz. Bu sabah İsrail’de meydana gelen olaylara baktığımızda tarafları gerilimi tırmandıran adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz.

Erdoğan LGBT konusuna da değindi.

- Siyasi, sosyal sapkın akımları destekleyerek aile kurumlarımızı yıkmayı hedefleyen sinsi faaliyetlerin kökünü kurutacağız. Biz LGBT tanımıyoruz.

Vatan Partisi ABD'ye Sessizliğe Tepki Gösterdi

AK Parti kongresine katılan Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika'ya sessizliğine tepki geldi.

- Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasını sonuna kadar dinledik. Kendisinden, ABD'nin düşürdüğü SİHA'mızla ilgili Milletimize bir açıklama, emperyalistlere karşı bir tavır beklerdik. Ancak ne ABD'nin düşürdüğü SİHA'mızla ilgili, ne de Suriye'nin kuzeyinde teröre karşı yapılacak harekâtla ilgili konunun yanından geçen bir cümle dahi duyamadık.

- Biz ABD'ye boynumuzu bükecek bir ülke değiliz. Milletimiz de bunu kabul etmez, başını eğmez. ABD'nin Türkiye'ye karşı saldırılarına ve aşağılamalarına izin vermeyiz ve gereğini yaparız. Vatan Partisi olarak Kongre ile ilgili bu notu düşmeyi görev biliyoruz.

AK Parti'nin Yeni MKYK'sı Seçildi

Diğer yandan Erdoğan'ın tek aday olduğu kongrede partiyi yerel seçimlere götürecek yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu da belli oldu. Buna göre, 75 kişilik MKYK'da 50 isim değişti. Listede yer almayan isimler arasında Binali Yıldırım, Mustafa Şentop gibi önemli isimler de yer aldı.