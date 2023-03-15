AK Parti'den milletvekilliği aday adaylığı kararı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, genel merkez fuaye salonu ve 81 ilde milletvekilliği aday adaylığı başvurularının devam ettiğini belirtti.

Daha önce yaptıkları açıklamalarda başvuru sürecinin yarın sona ereceğini ifade ettiklerini ancak çok fazla müracaat olduğunu vurgulayan Yavuz şunları kaydetti: