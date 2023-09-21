AK Partili vekiller partilerinin ekonomideki adımlarını eleştirdi

Ekonomideki kriz çarşı pazarı adeta yangın yerine çeviriyor. Vatandaş temel gıdaları alırken bile zorluk yaşıyor. Buna bir de barınma ihtiyacı eklendi.

Artan fahiş kiralar karşısında hükümetin aldığı yüzde 25 sınırlama çözüm üretmedi. Mahkemeler ev sahibi kiracı düellosuna sahne oluyor, yargının iş yükü de gittikçe arttı. Bu kez çözüm arabuluculukta arandı ancak üç haftada başvurularda binleri geçti.

AK Parti hükümetinin günü kurtarmaya yönelik politikalarına kendi vekilleri de itiraz ediyor. AK Partili milletvekilleri hükümetin kira fiyatlarında aldığı kararın yanlış olduğu görüşünde. Kararın kiracı ve ev sahiplerini iyice çıkmaza soktuğunu belirtiyor.

Vekiller, "Yüzde 25 sınırlamayı uygulayan yok. Yargıya en çok kiracı ve ev sahibi başvurular var. Yargının iş yükü arttı. Arabulucu da çözüm değil" dedi.

Ekonomide de vatandaşın dar boğazdan geçtiğini belirten milletvekilleri, "Böyle nasıl gidecek inanın biz de şaştık kaldık. Düzeleceğini düşünüyoruz fakat vatandaş haklı olarak isyan ediyor" ifadelerini kullandı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI'NA "MÜLAKAT" TEPKİSİ

Diğer yandan AK Parti'nin seçim vaatleri arasında yer alan kamuda mülakatın kaldırılması da tartışılıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamasına AK Partililer itiraz ediyor.

AK Parti milletvekilleri, "Bu bizim seçim vaadimiz. Ne demek alımlarda yüzde 50 sınav yüzde 50 mülakat. Bunu Meclis'te görüşeceğiz ve vaadimizi yerine getireceğiz. Bakan bey bu açıklamayı nasıl yapıyor, kiminle istişare etti?" dedi.