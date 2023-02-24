Akşener'den CHP'lilere sert sözler: "Ahmaklık, geri zekalılık..."

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir televizyon programında CHP'lilere çok sert sözeler sarf etti. Akşener, Ekrem İmamoğlu'na destek vermesini eleştiren CHP'lilerin eleştirilerini "ahmaklık, geri zekalılık" olarak tanımladı.

Akeşener'e "CHP içinde İyi Parti'nin adayı Ekrem İmamoğlu mu tartışması yürüyor" denmesi üzerine Akşener, "Bunların hepsi ahmaklık, saçmalık, geri zekalılık" ifadelerini kullandı.

HANDE FIRAT BENZETMESİ

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı eyleme katıldığı gün Kılıçdaroğlu'nun yanındaki kişilerin kendi arkadaşlarını aradığını belirten Akşener şu ifadeleri kullandı:

- Kılıçdaroğlu’nun yanında bulunan muhteremler, benim arkadaşlarımı ararlardı, onlara ulaşamazlarsa beni ararlardı. Hani Hande Fırat'la Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz'da yapmıştı ya. Ben o meydana çıktığımda Kemal Kılıçdaroğlu beni arardı, ben de onu özel düzenekle o meydandakilere gösterirdim.

"MASA KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI İÇİN KURULDU" AÇIKLAMASI

Meral Akşener, Bülent Kuşoğlu'nun "Masa Kemal Bey'in adaylığı için kuruldu" açıklamalarına da değindi. Akşener, "Kuşoğlu'nun 'Kemal Bey aday olmazsa masa dağılır' demesi ile başladı ve bu tekzip görmedi. Biz noter değiliz." ifadelerini kullandı.