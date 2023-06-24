Akşener'den pişmanlık itirafı!

Meral Akşener, kurultayda Altılı Masa ve seçime dair gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu.

Meral Akşener, Altılı Masa hakkında "Biz fedakarlık yapan insanlarız ya genel başkanınız bu konuda her türlü fedakarlığı yapan insan ya dolayısıyla biz parti seçime girsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik. Bu hayatımın en büyük pişmanlığıdır." ifadelerini kullandı. Ayrıca Akşener şunları vurguladı:

- 15 vekil aldık bu bize kuyruk siyasetine mâl oldu. CHP ile yapılan bu iş birliği sahada bulunan her renkten insanların değişmesine neden oldu. Sonra bu değişme Altılı Masayı getirdi . Sonra borç ödeme idi. Koray Aydın'ın önerisi. Oturduğunuz yerden ahkam kesmek o kadar kolay değil. Peki, Kılıçdaroğlu'na randevu aldık gittik iki parti yerel seçimlere birlikte gitmeyi teklif ettik ve başarı çıktı. Beni çok üzen neydi biliyor musun? İBB'nin seçimini biz de değil HDP kazandırdı. Biz değil HDP. Yuh falan yok. Bugün hesaplaşıyoruz. Hesap veriyorum hesap soracağım sonra. Artık bu partide şımarıklık saygısızlık hadsizlik bitmiştir. Artık herkes haddini bilecek. Biz hariç herkes kazanmayı sağladı. O gün anladım ki İyi Parti önemli bir kesim tarafından tehdit görülen. Muhalefetin bir bölümü de tırnak içi kanaat önderleri tarafından tehdit görülen bir siyasi partidir.