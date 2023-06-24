Akşener'den pişmanlık itirafı!
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İyi Parti'nin seçimden dolayı ertelenen 3’üncü Olağan Kurultayı'nda konuşuyor.
Meral Akşener, kurultayda Altılı Masa ve seçime dair gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu.
HAYATIMIN EN BÜYÜK PİŞMANLIĞI
Meral Akşener, Altılı Masa hakkında "Biz fedakarlık yapan insanlarız ya genel başkanınız bu konuda her türlü fedakarlığı yapan insan ya dolayısıyla biz parti seçime girsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik. Bu hayatımın en büyük pişmanlığıdır." ifadelerini kullandı. Ayrıca Akşener şunları vurguladı:
- Hesap veriyoruz. Savaşmalıydık. Bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik. Savaşmadık. Savaşmadık. Sayın Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ederim ama o gün bugün 15 milletvekillinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş.
- 15 vekil aldık bu bize kuyruk siyasetine mâl oldu. CHP ile yapılan bu iş birliği sahada bulunan her renkten insanların değişmesine neden oldu. Sonra bu değişme Altılı Masayı getirdi . Sonra borç ödeme idi. Koray Aydın'ın önerisi. Oturduğunuz yerden ahkam kesmek o kadar kolay değil. Peki, Kılıçdaroğlu'na randevu aldık gittik iki parti yerel seçimlere birlikte gitmeyi teklif ettik ve başarı çıktı. Beni çok üzen neydi biliyor musun? İBB'nin seçimini biz de değil HDP kazandırdı. Biz değil HDP. Yuh falan yok. Bugün hesaplaşıyoruz. Hesap veriyorum hesap soracağım sonra. Artık bu partide şımarıklık saygısızlık hadsizlik bitmiştir. Artık herkes haddini bilecek. Biz hariç herkes kazanmayı sağladı. O gün anladım ki İyi Parti önemli bir kesim tarafından tehdit görülen. Muhalefetin bir bölümü de tırnak içi kanaat önderleri tarafından tehdit görülen bir siyasi partidir.
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