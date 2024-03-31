Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş oyunu kullandı

Mansur Yavaş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için eşi Nursen Yavaş, kayınvalidesi, kızları, damatları ve torunlarıyla Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oy kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş oyunu kullandı
Editör: Yağmur Biçen

Mansur Yavaş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için eşi Nursen Yavaş, kayınvalidesi, kızları, damatları ve torunlarıyla Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oy kullandı.

Yavaş, oyunu eşi ve torunuyla kullandıktan sonra,

 "Seçimlerin sonucu hakkında hiçbir tereddüdümüz yoktur, inşallah akşam dokuzdan sonra belediyenin bahçesinde buluşmak üzere." ifadesini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Ankara # 31 mart yerel seçimleri # Mansur Yavaş # ankara
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