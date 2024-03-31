Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş oyunu kullandı
Mansur Yavaş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için eşi Nursen Yavaş, kayınvalidesi, kızları, damatları ve torunlarıyla Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oy kullandı.
Mansur Yavaş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için eşi Nursen Yavaş, kayınvalidesi, kızları, damatları ve torunlarıyla Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oy kullandı.
Yavaş, oyunu eşi ve torunuyla kullandıktan sonra,
"Seçimlerin sonucu hakkında hiçbir tereddüdümüz yoktur, inşallah akşam dokuzdan sonra belediyenin bahçesinde buluşmak üzere." ifadesini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı