Babacan'dan HDP'yi aklama çabası
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi aklamaya çalıştı. Babacan katıldığı canlı yayında, "Terör örgütü neden sizi destekliyor?" sorusunu, "HDP ayrı PKK ayrı" diyerek cevapladı.
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan HDP'nin terörle bağını görmezden geldi.
Ali Babacan, katıldığı bir televizyon programında seçimlerle ilgili konuştu. Babacan'a Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP ve PKK'dan gelen destek çağrıları soruldu.
Babacan, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi aklamaya çalıştı.
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