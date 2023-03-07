Bahçeli'den Altılı Masa'ya: "İlkesizlik ve güçlüksüz numuneleridir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Masayı devirip tekrar oturanlar, ilkesizlik ve güçlüksüz numuneleridir. Masayı devirene tekrar sandalye sunmak çürümüş bir siyasetin ilkesizliği değil midir? Masaya geri oturan söylediği ağır sözlerin altından nasıl kalkacak? Bir kere satan yine satar yine satacaktır" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, depremin etkilerinin hâlâ devam ettiğini belirterek şöyle konuştu:

- Bir aydır her insanımızın kalbi deprem bölgesinde atmaktadır. Hüzün dönemleri millet olma şuurumuzu yükseltmektedir. Viranelerin içinden cennet bahçesi çıkarmak bizim en temel gündemimizdir. Bu hedefin gerisine düşmeyeceğiz.

"U DÖNÜŞLERİNE İTİBAR ETMEYECEĞİZ"

Bahçeli, siyasi fitneye gelmeyeceklerini belirterek şunları söyledi:

- Siyaseti fitneye, çadır tiyatrosuna, kavga ve kutuplaşma arenasına çeviren fırıldakların U dönüşlerine itibar etmeyeceğiz. Nahoş tezgahlara gelmeyeceğiz.

- Cumhur İttifakı olarak Türkiye'ye hizmet edeceğiz. Başkaları dedikodu çarkına kapılacak, biz ümitleri canlandıracağız. Başkaları dedikodu çarkına kapılacak, biz dağları aşacağız. Başkaları polemik batağında debelenecek biz huzur, barış ve kardeşliğin manifestosunu yazacağız.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:



- Siyaseti fitneye, çadır tiyatrosuna, kavga ve kutuplaşma arenasına çeviren fırıldakların U dönüşlerine itibar etmeyeceğiz. Nahoş tezgahlara gelmeyeceğiz.https://t.co/1W1KkwQDvj pic.twitter.com/JuNez2PLtt — Ulusal Kanal (@ulusalcomtr) March 7, 2023

"405 BİN KONULTA BİRLİKTE 83 BİN KÖY EVİ İNŞA EDİLECEK"

Bahçeli, deprem bölgesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bahçeli şunları söyledi:

- (Deprem bölgesinde) önümüzdeki kısa sürede 405 bin konutla birlikte 83 bin köy evi inşa edilecektir. Depremden etkilenen her ilimizin coğrafi ve kültürel dokusuna uygun planlar hazırlanmaktadır.

- Deprem başta olmak üzere sel, yangın, kuraklık, terör ve ekonomik krizler gibi ülkemizin karşı karşıya olduğu tehlikelerin afet kavramı altında toplanacak olması doğru bir karardır.

- İnsan odaklı siyasetimizle her vatandaşımızın elinden tutup kutlu geleceğe taşıma anlayışımız kimse ile karşılaştırılamayacak kadar zinde ve zirvededir. Bizim sevdamız Türkiye'dir. Kaybedecek vaktimiz yoktur.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:



- Zorlukları yeneceğiz, engelleri aşacağız. Denizi geçtik derede boğulmayacağız.https://t.co/1W1KkwQDvj pic.twitter.com/tkRbQAnRy4 — Ulusal Kanal (@ulusalcomtr) March 7, 2023

"SEÇİM SÜRECİNDE DİKKATLİ DAVRANACAĞIZ"

Bahçeli, seçim süreciyle ilgili de konuştu. Bahçeli şunları söyledi:

- Seçim sürecinde depremde hayatlarını kaybetmiş insanlarımızın ruhlarını rahatsız etmeyecek şekilde çok dikkatli, sorumlu ve soğuk kanlılıkla hareket edeceğiz. Seçim müziği kullanmayacağız, yapıcı ve pozitif gündemli siyasetimizi ülke genelinde yansıtacağız.

- MHP, devletin nasıl korunması gerektiğini millete gösteren ülkücü harekettir. MHP, milletimiz için öngörülen tehlikeler karşısında bugün de yarın da sonuna kadar direnecek, her bedeli ödemeye hazır olacaktır.

"CUMHUR İTTİFAKI YALNIZCA BİR SEÇİM İTTİFAKI DEĞİLDİR"

"Bilinmelidir ki, Cumhur İttifakı yalnızca bir seçim ittifakı değildir" ifadelerini kullanan Bahçeli devamında şunları söyledi:

- Milli, ahlaki ve tarihi birlikteliktir. Türkiye'nin çıkarları esastır. Milletimiz 14 Mayıs'ta kesin hükmünü sandıkta gösterecek.

- Depremi fırsat bilen ahlaksızlar, seçimleri sabote etmek, kavga ortamını tutuşturmak için teakkuz halindedir. Şiddet ve gerilim ataklarıyla boyun eğdirmeye çalışanların nefesimizle enselerindeyiz.

- Altılı Masa'nın iflah olmaz bir krize yakalandığı bugünlerde sokakları tahrik etmeye karşıtlık üretmeye çabalayan soysuzların ateşle oynadığı ortadadır.

- Doğruyu yanlıştan ayıklayamayan her kimse vicdanen hastadır. Bunlar aynı zamanda demokrasinin karşıtıdır. Milletimiz depremin ağır enkazıyla mücadele ederken hükümeti suçlamak ilkesizliğin alenileşmesidir. Hatay'da içecek suyun bulunmadığını iddia edenler vicdansızlığın marka yüzleridir.

ALTILI MASA TEPKİSİ

Bahçeli, Altılı Masa'da yaşanan gelişmelerle ilgili de konuştu. Bahçeli şunları söyledi:

- 1 yıldır adayını açıklamayıp bir günde toz duman olanlar, 24 saat geçmeden atılan imzayı inkar edenler ilkesizliğin ana damarıdır. 1 yıl oturduğu eğri bacaklı masayı kumar masası, noter masası diyerek önce devirip sonra zoru görünce tekrar oturanlar, ilkesizliğin ve yüzüzlüğün numunesidir.

- Kazanamaz dediği adayın yanında hizalanmak ilkesizliğin daniskası değil de nedir? Bu çirkinliğe onay verip masayı devirene tekrar sandalye sunmak çürümüş bir siyasetin ilkesizliği değil midir?

"BİR KERE SATAN YİNE SATAR, YİNE SATACAKTIR"

Bahçeli, Akşener'in masadan önce kalkıp sonra geri oturduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

- Masaya geri oturan, söyleriği ağır sözlerin altından nasıl kalkacak, insanımızın yüzüne nasıl bakacaktır. Türk siyaseti bu tip bir şeyi ne görmüş ne duymuştur. Geçmişte de söyledim. Bir kere satan yine satar, yine satacaktır. Bozulur bu yaptıklarınız saçılır bu topladıklarınız.

- Masada oturmayı bile beceremeyen, ortak bir hedefte buluşamayanların 85 milyona hizmet etmesi, beyhude bir beklentidir. Zillette fırtına bile kopsa bizde yaprak kımıldamayacaktır.