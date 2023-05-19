Bakan Soylu'dan çarpıcı açıklama: "PKK kampından talimat verildi"

TGRT Haber'e konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TGRT Haber Ankara Temsilcisi Ercan Gürses'in sorularını cevapladı. Bakan Soylu seçim gecesine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:

- Bu seçimin sonuçlarına bir bakmak lazım Bu seçim Türkiye'ye ne veriyor, dünyaya ne veriyor. Bu seçimde kim ne dedi? Seçmen kimin ne dediğine nasıl cevap verdi? Bu seçimin iki tane sonucu var. Bir Cumhurbaşkanlığına ait bir sonuç. Diğeri ise parlamentoya ait. Çünkü iki oy kullandık. Bir kere parlamentoya ait seçimde Cumhur İttifakı 323 sandalye aldı. Özellikle seçimden önce çok zaman önce... Millet İttifakı'nın bir araya gelme sebebi olan, sebebi olduğu değerlendirilen parlamenter sisteme geri dönme anlayışını veya isteğini millet veto etti. Millet dedi ki; 'Ben böyle bir maceraya girmek istemiyorum ve ben Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni gerek başlangıç itibarıyla daha sonrasında da attığı adımlar itibarıyla dünyada yaşanan krizlerle karşı karşıya kalmamıza rağmen (pandemi, Rusya, ekonomik dalgalanmalar) ben burada burada ortaya konulan bu yönetim tarzını benimsiyorum ve buna devam ediyorum', 'Sizin öneriniz parlamenter sistemdi. Ben parlamenter sistemde zihnimde bugünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni kıyas ettim, karşılardım. Ve karşılaştırdığım bu sisteme de yönelik de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni devam ettirme kararı aldım. Meclis'te verdiği oyla. Neden Meclis'te verdiği oyla? Çünkü hükümet sisteminin değişebilmesi için parlamenter sisteme geçebilmesi için elbette anayasal değişikliğe ihtiyaç var. Bu anayasal değişiklik konusunda da bırakın çoğunluk vermeyi, var olan ittifaka azınlık bir oy vererek ona sadece Meclis'te bir denetim vermiş oldu.

"SEÇİME KATILMA KONUSUNDA ENDİŞESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

- 49,52 oy ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, ve ondan 2 milyon 500 bin oyla Kılıçdaroğlu. Orada da millet netice ortaya koydu. 275 bin daha oy verselerdi Cumhurbaşkanı Erdoğan seçilecekti ama ikinci tura götürdü millet. Türkiye katılımıyla beraber dünyanın seçime en çok katılım sağlayan ülkesi yoktu. Demek ki Türk halkının seçime katılma konusunda endişesi söz konusu değil. Kendi iradesini ortaya koyabildi. Dünyadaki demokrasiyi kendisine rehber edinen ülkelerden çok daha büyük olgunlukla süreci yönetti Türkiye.

"CHP PKK İLE, KANDİL İLE YAKINLAŞMASININ FATURASINI GÖRDÜ"

- Millet'Ben parlamenter sistemi kabul etmiyorum'demişse cumhurbaşkanlığı seçiminde de dedi ki; 'Kuzey Irak'ta Mehmetçiği çekmek istiyorsunuz, LGBT'yi öneriyorsunuz. 15 Temmuz'un faiilerini Türkiye'nin başına getirmek istiyorsunuz. Koruculuğu kaldıracaksınız. Bunu doğru bulmuyorum' dedi. HDP'ye oy verenlerin hepsi CHP'ye kaydı bu seçimde. Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı'yken Doğu ve Güneydoğu'da bu oyu alabiliyor muydu? Hayır. Ben bunu tehlikeli bir iş birliği olarak görüyorum. HDP-PKK bandında, Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'de Mehmetçiğimizi geri çekmek ve orayı terör devleti haline getirmeye çalışanları milletimiz reddetti.Şimdi ikinci tura gidiyoruz. CHP PKK ile, Kandil ile yakınlaşmasının faturasını gördü. Anladığım kadarıyla yeni bir ocak teşkilatı kuracaklar. Başına da İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu getirecek. Yani milliyetçi-sağcı bir ocak kurma hassasiyetine girişmişler. Bunların hepsi acınası işler.

‘OY VE ÖTESİ DERNEĞİ SANDIK GÖREVLİLERİNİ TEHDİT ETTİ’

- Bakanlık olarak seçimden öncesi, seçim sırası, seçim sonunda güvenlik önlemlerimiz var. Bir siyasi parti yöneticisi, belediye başkanları çıkıp 'Biz kazandık' diyerek milleti yanılttılar. Türkiye'de belki de başka olayların yaşanması için tetik mekanizması ortaya koydular. Sandıklar sayılıyor, her sandıkta CHP'li ve diğer bileşenlerinin görevlileri var. Ortada ıslak imzalı tutanaklar var. Sandıklarda Oy ve Ötesi derneği sandıklarda anarşizme yol açıyor. Sandık başkanlarını, sandık üyelerini tehdit etmiştir. Bunlar kim tarafından fonlanıyor?"

"ABD VE SOROS MÜDAHALE ETTİ"

- "Macaristan İçişleri Bakanı bana dedi ki, bizdeki seçimlere ABD ve Soros müdahale etti, kaynak aktardılar, buna müsaade etmeyin. Biden'ın bir sözü var, 15 Temmuz'da muhalefetle iş birliği yapacağız dedi. Seçim öncesi Batı'daki dergilerde hepsinde Erdoğan karşıtı manşetler vardı. "Bu bir müdahale değil de ne? 2023 yılında Oy ve Ötesi'nin İsveç konsolosluğu üzerinden 1 milyon 346 bin TL yardım almış. Yine 2023'te Belçika'dan Oy ve Ötesi'ne 53 bin Euro yardımda bulunmuş.

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