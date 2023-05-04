Binali Yıldırım ve Mehmet Akif Ersoy arasında ilginç diyalog

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Habertürk televizyonunda Mehmet Akif Ersoy'un konuğu oldu. Ersoy'un sorularını yanıtlayan Yıldırım, mülakatların kaldırılması vaadine sıra gelince Ersoy'un soru sormasına izin vermedi. Yıldırım soruyu Ersoy yerine kendisi dile getirdi.

Mehmet Akif Ersoy, "Mülakatları kaldıracağız dediniz, seçim vaadlerinizden bir tanesi" derken Binali Yıldırım karşılık olarak, "Şimdiye kadar neredeydiniz diyeceksiniz" ifadelerini kullandı. Mehmet Akif Ersoy ise, "Çok teşekkür ediyorum, hiç sormama gerek kalmadı" dedi. Yıldırım ardından şu açıklamayı yaptı:

- Biz bir 15 Temmuz yaşadık. Bu ülke uçurumun kenarından döndü. Maalesef yabancı istihbarat örgütlerinin kontrolündeki terör yapılanması ülkemizde bir kalkışma denemesi yaptı. Askerimizin tertemiz üniformasını kirletti. 251 insanımızı şehit etti. Bu yapılanma o kadar farklı bir yapılanma ki, bütün kurumlarda her yere nüfuz etmişler. Bu şartlar altında bir devletin çalışanların sadakatinden emin olması lazım. Siz kurumları teslim ettiğiniz, devleti teslim ettiğiniz kadroda sadakat yoksa o ülkeyi yönetemezsiniz. Olağanüstü şartlarda FETÖ yapılmasından kurumları kurtarmak için hem KHK kararları aldık, görevden uzaklaştırdık, itiraz komisyonlarımızı kurduk. Bu arınma işlemi tamamlandıktan sonra artık mülakat ihtiyacı kalmadı. Çok sınırlı özel alanlar haricinde. KPSS ile talepler ve puan durumlarına göre ihtiyaçlar dikkate alınacak.