Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik “Demokrasi yoluyla bir diktatörü bu ülkeden göndereceğiz” sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kaftancıoğlu’nun sözleri hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık, Kaftancıoğlu hakkında, “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.