CHP Genel Başkanı Özgür Özel Hamas'ı Hedef Aldı!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. Özel konuşmasında Hamas'ın Filistin'e zarar verdiğini öne sürdü. Özel, İsrail'in Filistin'e saldırılarının sebebinin Hamas olduğunu söyledi.

Özgür Özel'den Filistin Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin'de yaşananlara ilişkin şöyle konuştu:

- Olaylar Filistin halkına en büyük zararı veren Hamas’ın sınır aşmasıyla başladı. İsrail hükümeti de bir soykırıma girişti. Öldürülen çocukların sayısı 4 bin 600’e ulaştı. Büyük bir zulmün karşısında dünyanın güçlüleri sessizliğe büründü, aynı 1995’te olduğu.

Özel, bundan sonra Filistin'e sahip çıkılması gerektiğini söyleyerek, "CHP olarak bundan sonraki süreçle ilgili dünyadaki sol-sosyal demokrat liderlere sesleniyoruz. CHP bundan sonra Sosyalist Entarnasyonel’de Genel Başkan seviyesinde temsil edilecek." dedi. Özgür Özel, bütün liderlere mektup yazdığını söyledi. Özel, yazdığı mektupta Filistin meselesine karşı "sol" değerlere sahip olanların sessiz kalmayacağını yazdığını ifade etti.

Erdoğan'a "Darbeci" Dedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay 3. Dairesi'nin Can Atalay hakkındaki kararına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Özel yaşananların "bir anayasa krizi değil, bir mahkeme ve ona cesaret veren bir parti genel başkanının anayasayı tanımama krizi" olduğunu öne sürdü.

Özel, yaşananları "darbe" olarak niteleyerek, "Erdoğan’ın başına geçtiği darbe girişimine direnme kararı aldık. Erdoğan’ın karşısında bu darbeye direniyoruz, direnmeye devam edeceğiz." dedi.