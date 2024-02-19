CHP Hatay'da Lütfü Savaş'tan vazgeçiyor mu? Özgür Özel: Hatay için önümüzde 36 saat var...

CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş adı açıklandığından beri tartışmalara neden oldu. CHP'nin yerel seçimler için açıkladığı adaylar birçok yerde tepkiyle karşılanırken CHP bazı adaylarını da geri çekti. Onlardan biri de Hatay adayı Lütfü Savaş mı olacak?

"HATAY İÇİN ÖNÜMÜZDE 36 SAAT VAR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir canlı yayında "Hatay için önümüzde 36 saat var, Lütfü Bey ile oturup konuşacağız ve doğru bir Hatay alternatifi üreteceğiz" dedi.

Daha önce Haluk Levent'e adaylık teklifi götüren CHP ret yanıtını almıştı. CHP Sözcüsü Deniz Yücel böyle bir teklif olmadığını söylemiş fakat Levent, CHP'yi yalanlamıştı ve 3 kez teklif geldiğini açıklamıştı.



CHP'deki adaylık tartışmaları reklam klibine de yansımıştı. CHP'nin hazırladığı reklam klibinde Lütfü Savaş'a yer verilmemişti.



CHP'nin İstanbul adaylarının açıklanmasıyla da CHP teşkilatlarında istifalar yaşanmıştı. Gürsel Tekin, Battal İlgezdi gibi isimler de İmamoğlu'nu eleştirerek CHP'den istifa etmişlerdi.





