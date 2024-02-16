CHP'deki tartışmalar reklam filmine yansıdı

Yerel seçimle geri sayım ilerken CHP içerisindeki tartışmalara bir yenisi eklendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li 14 büyükşehir ve il belediye başkan adayının yer aldığı reklam filmini, 'İşimiz, gücümüz Türkiye' notuyla paylaştı.

Reklam filminde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce'nin yurttaşlarla bir araya geldiği görüntülere yer verildi.

Ayrıca, reklam filminde Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Candan Yüceer, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay da yer aldı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN LÜTFÜ SAVAŞ AÇIKLAMASI

Reklamda Hatay vatandaşının tepkisinin yüksek olduğu Hatay Belediye Başkan adayı Lütfi Savaş'a yer verilmedi. Özel, Savaş'ın yerine alternatif bir isim bulamadıklarını 17 Şubat'a kadar açıklama yapacaklarını belirtti.

TUNÇ SOYER ADAY TÖRENİNE KATILMADI

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla yapılan İzmir belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısına yeniden aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve mevcut ilçe belediye başkanları toplantıya katılmadı.

Ayrıca aynı toplantıda CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay konuşma yaptıktan sonra İzmir Milletvekilleri Tuncay Özkan ve Rıfat Nalbantoğlu'nun da salondan ayrıldığı görüldü.