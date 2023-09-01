CHP'nin Tarafçı milletvekili Yüksel Taşkın seçim tartışmalarına katıldı! CHP yönetimini hedef aldı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde tartışmalar bitmiyor. Eski Taraf Gazetesi Yazarı ve CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın katıldığı bir canlı yayında CHP yönetimini hedef alarak "40 milletvekili vermek hataydı" ifadelerini kullandı.

CHP'nin Tarafçı milletvekili Yüksel Taşkın seçim tartışmalarına katıldı! CHP yönetimini hedef aldı!
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CHP'de seçim sonrası yapılan tartışmalara bir yenisi daha eklendi.

CHP İzmir Milletvekili Yüksek Taşkın katıldığı bir programda Millet İttifakı'nın paydaşlarını ve CHP yönetimini hedef aldı.

Seçim sonuçlarını değerlendiren Taşkın, "40 milletvekili vermek hataydı" ifadelerini kullandı.

CHP'nin Tarafçı milletvekili Yüksel Taşkın seçim tartışmalarına katıldı! CHP yönetimini hedef aldı! - Resim : 1

YÜKSEL TAŞKIN'IN VUKUATLARI

Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday göstermesiyle milletvekili seçilen Yüksek Taşkın'ın vukuatları ise saymakla bitmiyor. Geçmişte FETÖ'nün Taraf Gazetesi'nde yazarlık yapan Taşkın, ayrıca kaleme aldığı makalede Kemalizmi Irkçılık olarak tanımlamıştı.

Öte yandan Taşkın, yakın zamanda yapılacak CHP'nin Tüzük kurultayında "Kadın Kolları" kaldırılsın önerisini yapacağını açıklamıştı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# chp # Yüksel Taşkın # millet ittifakı
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