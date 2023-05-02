CHP'nin Van mitingi HDP mitingine dönüştü: Öcalan lehine sloganlar atıldı

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne kısa bir süre kala Cumhurbaşkanı adayları sahada vatandaşlarla bir araya geliyor.

Bu kapsamda terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin desteğini alarak seçime giren Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu bugün Van'da miting düzenledi.

HDP BAYRAKLARI SALLANDI

Terör örgütünün sözde üst düzey isimlerinin sürekli desteğini açıkladığı Kılıçdaroğlu'nun mitinginde HDP bayraklarının sallanması dikkatlerden kaçmadı.

ÖCALAN LEHİNE SLOGANLARI ATILDI!

Van'da gerçekleştirilen mitingde Terör örgütü lideri Öcalan'ın lehine sloganlar atıldı. Ayrıca terör suçlarından tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın lehine sloganlar duyulurken, HDP'lilerin, "Selo'ya özgürlük" şeklinde bağırdığı da duyuldu.

KEMAL KILIÇDAROĞLU: "KAYYUM UYGULAMASINI KALDIRACAĞIZ"

Miting sırasında HDP'yi ve PKK'yı memnun edecek vaatler veren Kılıçdaroğlu, "Seçimle gelenlerin görevinden alındığını biliyorum, kayyum denilen garabeti tamamen bitireceğiz. Tamamını çözeceğiz." dedi.

HDP BAYRAKLARI CHP BAYRAKLARINDAN VE TÜRK BAYRAKLARINDAN FAZLAYDI

HDP, seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararını açıktan ilan etti. Bu mitingde de ilk kez ilişkiler bu denli açık ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun mitingi adeta bir HDP mitingi havasında geçti. HDP bayraklarının fazlalığı dikkat çekti.