Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda Konuştu! İşte Gündemindeki Konular

Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin 28'inci Dönem İkinci Yasama Yılı'nın bu ilk AK Parti Meclis Grubu toplantısında sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Seçimlerin hemen ardından yaptığımız grup toplantısında ifade etmiştim. Şimdi tekrarlamamak istiyorum. Milletimizin takdiri ile 14 Mayıs seçiminde AK Parti listelerinden milletvekili olarak seçilen siz kardeşlerimin her birini bir kez daha tebrik ediyorum.

Türkiye, 14 Mayıs 1950'den sonra 14 Mayıs 2023'te, tamda Cumhuriyetinin kuruluşunun ilk asrını tamamlarken bir kez daha demokrasimizin gücünü tüm dünyaya göstermiştir. Bu seçimlerde milli iradenin üstünlüğü anlayışından taviz vermeden mücadelemizi yürüttüğümüzde vesayetin de darbelerin de iç ve dış kumpasların da üstesinden geleceğimizi ispatladık. Cumhur İttifakı'nın bu süreçte sergilediği sağlam ve ilkeli duruş, tarihe altın harflerle nakşolunmuştur. Bu vesileyle MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli başta olmak üzere Cumhur İttifakı'ndaki tüm ortaklarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. İnşallah Türkiye Yüzyılı destanını Cumhur İttifakı olarak beraberce yazacak, gelecek nesillere armağan edeceğiz. Ülkesinin ve milletinin bekası, istiklali ve istikbali uğrunda verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen herkese Cumhur İttifakı'nın kapısının, tabii ortaklarımızın da rızası şartıyla açık olduğunu belirtmek isterim.

Kuruluşumuzdan bugüne girdiğimiz her seçimde olduğu gibi 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde de oylarıyla, dualarıyla, destekleriyle yanımızda olan milletimizin tüm fertlerine, dünyanın dört bir yanındaki tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bilhassa deprem bölgesindeki kardeşlerimizin sırf sandıktaki tercihlerinden dolayı maruz kaldıkları alçakça hakaretler karşısında sergilediği vakur tavrı asla unutmayacağız. Kendilerinden başka kimseye tahammülü olmayan faşist zihniyet, bu son hezeyanının bedelini Mayıs seçimlerinde olduğu gibi inşallah 2024 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde de ödeyecektir.

Muhalefete Eleştiri

Anadolu insanının ferasetinden ve basiretinden nasibini almamış olanlar, suçu kendilerinde aramak yerine hala millete yüklemeye kalkıyor. Meclis çatısı altında niçin yer bulamadıklarını sorgulamak yerine milli iradenin temsilcisi olan gazi meclisimize hürmetsizlik ediyorlar. Tercihini ülkesinin ve kendinin geleceği için en doğrusundan yana yapma iradesini gösteren milletin asil evlatlarını aşağılayarak tahkir ve tahrik ederek iktidara geleceğini sananlar bir kez daha hüsrana uğramıştır. Kimse hiçbir partiye ve adaya tıpış tıpış oy vermek mecburiyetinde olmadığını göstermiştir. Millete saygısı olmayan, kendisi de saygıyı hak etmez.

Sadece günlerin ve gecelerin değil, ülkeye ve millete dair ne varsa her türlü derdin, tasanın, çilenin, gayretin dışında yaşayan adamlar biliyoruz. İşte seçimden sonra olup bitenleri, verilen koltuk kavgalarını, yapılan kirli pazarlıkları hep birlikte görüyoruz. Allah kimseyi böyle bir duruma düşürmesin diyoruz. Hep söylediğimiz gibi biz beşeri planda milletin gücünden daha büyük güç görmedik, tanımadık, bilmiyoruz.

AK Parti'nin 3 Kasım 2002'den 14 ve 28 Mayıs 2023'e kadar girdiği her seçimde bu hakikati bizzat yaşadık. Aynı şekilde vesayetle ve terörle mücadelemizden 15 Temmuz şanlı direnişimize kadar maruz kaldığımız her saldırıda bu hakikati tecrübe ettik. Bunun için diyorum ki AK Parti'nin gücü milletimizle olan gönül bağımızın gücü kadardır. Bu bağı ne kadar güçlü tutarsak sandıkta o derece yenilmez oluruz. Bu bağı zayıflattığımızda ise kendi elimizle kendi hazin akıbetimizi hazırlamış oluruz.

Genel merkezimizle, kadın ve gençlik kollarımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, il ve ilçe teşkilatlarımızla, üyelerimizle bu gerçeği bir an bile aklımızdan çıkarmadan çalışmalarımızı yürüteceğiz. Aksi takdirde yolunu şaşırıp bizden uzağa düşenlere ve onların sığındığı tek parti faşizminin temsilcisi olan partiye benzeriz. Allah sadece bizi değil herkesi böyle bir kabusun içine düşmekten korusun. Kimseye yar olmamış bu gök kubbede bırakacağımız hoş sadalar ne kadar çok olursa gelecek nesillerden o derece samimi hayır dua alacağımıza inanıyorum. Sizlerden de çalışmalarınızı bu anlayışla yürütmenizi istiyorum. Önümüzdeki dönemde Türkiye Yüzyılı'nın inşasına vereceğiniz katkılar için şimdiden teşekkür ediyorum.

Hayat Pahalılığı

Her ülkenin kendi gerçeklerine göre farklı seviyelerde seyreden enflasyondaki artışlar tüm dünyanın sorunudur. Türkiye olarak biz de fazla faktörün üst üste gelmesi ile bu durumdan mustaribiz. Yeni yol yöntemlerle enflasyonu ve yol açtığı sıkıntıların üzerinden gelecek bir program uyguluyoruz. Başarısı ancak devlet kurumları yanında üreticisinden toptancısına çalışanından alım satım yapana kadar 85 milyonun fedakarlığı ile mümkündür. Hayat pahalılığı bazı alanlarda ne enflasyon ne döviz kuru ile izah edilemeyecek seviyelere ulaştı. Hükümet olarak aldığımız tedbirlerin etkilerini yavaş yavaş görmeye başladık. Kasım ayında ortasında ödenecek şekilde bir defaya mahsus 5 bin lira ikramiye ödemesi yapmayı kararlaştırdık. Hem çalışanlarımızı hem de emeklilerimizin maaşlarında refah ve enflasyonu içeren düzenlemeleri yenilerini yılbaşında ayrıca yapacağız.

Terörle Mücadele

Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere nefes aldırmıyoruz. Hava harekatları ile topçu birliklerimizle gerektiğinde kara unsurlarımız ile her an tepelerindeyiz. Hava operasyonlarını daha da artırarak her an imha edeceğimizi göstererek devam ettireceğiz

Denge kurulamaz ise herkesin kendi yolunu çizmesi meşrudur. Müttefiklerimiz ile güvenli huzurlu geleceğe yürümek istiyoruz.

Filistin'in İsrail'e Karşı Direnişi

Gelişmeleri takip ediyoruz. Bizim hem kendi terörle mücadelemizde hem de bölgemizdeki tüm savaşlardaki tavrımız gayet açıktır. Sivillere yönelik hiçbir eylemi doğru bulmuyoruz. Savaşın da bir ahlakı olduğuna tarafların buna riayet etmesi gerektiğine inanıyoruz. Maalesef İsrail ve Gazze’deki çatışmalarda bu ilke ihlal edilmektedir. İsrail’deki sivillerin öldürülmesine açıkça karşı çıkıyoruz. Aynı şekilde Gazze’deki vatandaşların katledilmesini de asla kabul etmiyoruz.

Gazze’ye yönelik orantısız saldırıları İsrail’i hiç beklenmeyen konuma itebilir.



Filistin meselesinin çözümsüzlüğe mahkum edilmesi verdiği sözleri yerine getirmeyen uluslararası toplumdur. BM diğer kuruluşlar Filistin halkını tep başına bırakmış, hak ve hukukunu koruyamamıştır.

Pazartesi gününden itibaren pek çok görüşme gerçekleştirdim. 8 telefon görüşmemiz oldu. Sayın Abbas ve Sayın Herzog’a devlet aklıyla hareket etmeleri gerektiğini söyledim. Dün gece Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin ve BM Genel Sekreteri Sayın Gutteres ile bu konuyu görüştük. Gereken desteği vermeye hazır olduğumuzu söyledim. Türkiye olarak arabuluculuk adaletli hakemlik dahil üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız.





