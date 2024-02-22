Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli'de muhalefete yüklendi! "Horoz dövüşünün bile adabı vardır"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Denizli’de düzenlenen mitingde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefeti sert sözlerle eleştirdi, “horoz dövüşünden beterler” dedi.

"Horoz dövüşünün bile bir adabı var ama muhalefetin kavgasında onu bile göremiyorsunuz. 9 ay önce ülkeyi beraber ülkeyi yöneteceklerdi, bugün birbirlerinin kuyularını kazıyor, içişlerine müdahale ediyorlar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüksek enflasyonla ilgili de hedefini açıkladı, yıl sonunda enflasyonun düşeceğini de vaat etti.

"Vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Bu yılın sonuna doğru enflasyonun düşüşüyle inşallah daha rahat nefes alacağız."

Erdoğan ilk uçuşunu tamamlayan milli muharip uçak KAAN’ın 2028 yılında hava envanterine katılacağını da ilan etti.