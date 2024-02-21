Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kaan açıklaması! "İşbirlikçilere rağmen..."

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Afyonkarahisar’da mitingde konuştu. Erdoğan'ın gündeminde yine CHP vardı. Erdoğan, “Yapay zeka bunlara neyi emrederse bunlar da milletin önüne onu çıkarıyorlar” dedi. Erdoğan ilk uçuşunu yapan milli muharip uçak KAAN’la ilgili de konuştu, projeyi baltalamaya çalışanlara rağmen KAAN’ın göklerle buluştuğunu vurguladı.

"Milletten öyle kopuklar ki belediye başkan adaylarını dahi vatandaşa değil yapay zekaya soruyorlar…."