Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kaan açıklaması! "İşbirlikçilere rağmen..."
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP'nin milletten koğuk olduğunu söyledi. Erdoğan, CHP’nin yapay zeka kullanarak üyelere anketler yapmasını eleştirdi. Erdoğan, milli muharip uçak KAAN’ın ilk uçuşuyla ilgili “kalorifer peteğine benziyor diyenlere rağmen uçağımız göklerle buluştu” sözlerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Afyonkarahisar’da mitingde konuştu. Erdoğan'ın gündeminde yine CHP vardı. Erdoğan, “Yapay zeka bunlara neyi emrederse bunlar da milletin önüne onu çıkarıyorlar” dedi. Erdoğan ilk uçuşunu yapan milli muharip uçak KAAN’la ilgili de konuştu, projeyi baltalamaya çalışanlara rağmen KAAN’ın göklerle buluştuğunu vurguladı.
"Milletten öyle kopuklar ki belediye başkan adaylarını dahi vatandaşa değil yapay zekaya soruyorlar…."
"Parçası 'kalorifer peteğine benziyor' diyen hazımsızlara, KAAN projesini baltalamaya çalışan işbirlikçilere rağmen milli muharip uçağımız göklerle buluştu"
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi