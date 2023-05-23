Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör elebaşları Kandil'den CHP Genel Başkanı'na alenen oy istedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü elebaşlarının Kandil'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na video çekerek oy istediklerini ifade etti. Erdoğan, "Seçim sonrasında da bu zata verdikleri desteği açıkça devam ettirdiler. Elbette bunu babalarının hayrına yapmadılar" dedi.

14 Mayıs’tan önce terör elebaşları Kandil’den hemen her gün bir video çekerek CHP Genel Başkanı’na alenen oy istediler. Seçim sonrasında da bu zata verdikleri desteği açıkça devam ettirdiler. Elbette bunu babalarının hayrına yapmadılar.… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 23, 2023

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımına şu sözlerle devam etti:

- Ne CHP Genel Başkanı ne de masadaki arkadaşları, “kana kan, intikam intikam” naraları atanlarla ortak miting düzenlerken asla gocunmadılar, asla utanmadılar.

Şimdi çıkmışlar, tüm bu gerçekleri 5 saniyeye sığdıran, gençlerimizin kıvrak zekâsının ürünü bir video üzerinde arsızca tepiniyorlar, hakaretler savuruyorlar. Oysaki takke düşmüş, kel görünmüştür; milletin gözünden kaçırmaya çalıştıkları tüm rezillikler tek tek ortaya saçılmıştır.