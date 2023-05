Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gıda ve kira fiyatları hakkında net mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

- Biliyorsunuz Gaziantep’in bizler için yeri her zaman farklı olmuştur. Depremler sonrası diğer şehirlerimizi olduğu gibi Gaziantep’i de hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Bugün önce Hatay’a geldik. Defne hastanemizin açılışında vatandaşlarımızla bir araya geldik. Şimdi de buradayız.

- Deprem anından itibaren devlet ve millet olarak tüm imkanlarımızı seferber ettiğimizi biliyorsunuz. Tüm çalışmaları titizlikle yürüttük. Bakanlıklarımız ve kurum yöneticilerimiz enkazlar kalkana ve düzen sağlanana kadar bir an olsun bölgeden ayrılmadı. Depremzedelerimizi hiç terk etmedik. Her yerde her talebe yetişmenin mücadelesini verdik.